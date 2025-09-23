Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Elio

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

2. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

3. Delfines en primer plano con Bertie Gregory (Dolphins Up Close with Bertie Gregory)

Bertie Gregory se dirige a las Azores, un santuario marino vital y un punto de encuentro estacional para los depredadores oceánicos migratorios. Durante la temporada de alimentación, miles de esquivos cazadores se reúnen para darse un festín con enormes bolas de cebo. Enfrentándose a tormentas y escudriñando vastos mares, Bertie corre a contrarreloj para capturar el frenesí alimenticio más épico de su carrera.

4. Ice Age: La edad de hielo

Hace muchos, muchos años, tantos como 20.000, una pequeña ardirata de nombre Scrat quería esconder una bellota en el hielo. Pero lo que hace es provocar una semicatástrofe que provoca que todos los animales migren hacia el sur, hacia tierras más cálidas. Bueno, lo que se dice todos, todos, no. Porque hay uno que lleva la contraria: se trata del mamut Manfred, un auténtico lobo solitario vagabundo y soberbio que va hacia el norte sólo porque los demás están yendo hacia el sur.

5. LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia - Piezas del pasado (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past)

Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev y muchos más regresan para enfrentarse a la creciente amenaza de Solitus, un nuevo y poderoso enemigo huido de la Cárcel de la Fuerza, una dimensión donde se encuentran las piezas de LEGO sobrantes de las galaxias reconstruidas.

6. Electric Bloom

Sigue a una banda de chicas desde que se conocieron en la escuela secundaria hasta la actualidad y aprende cómo sus vidas prefamosas impulsan sus futuras listas musicales.

7. Hamilton

La historia gira en torno a los padres fundadores de los Estados Unidos, como George Washington y Thomas Jefferson y a las experiencias vividas por Alexander Hamilton a lo largo de su vida, en la que se codeó con personajes históricos como Aaron Burr y John Laurens. A través de este musical en clave de hip hop, se puede ver cómo Hamilton fue un huérfano en el Caribe, un inmigrante en Nueva York que consiguió hacerse un hueco en el ejército personal de George Washington, ser elegido por el presidente como Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y convertirse en uno de los padres de la política económica norteamericana.

8. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

9. Perdidos en la Jungla (Lost in the Jungle)

Tras un accidente aéreo mortal que deja varados a cuatro jóvenes hermanos en las profundidades de la selva colombiana, se desata una dramática misión de rescate que une a rastreadores indígenas y militares en una carrera contrarreloj. Por primera vez, este documental ofrece el relato exclusivo de esta increíble historia real, directamente de los propios niños y los rescatistas que recorrieron la selva amazónica durante 40 días y noches agotadores para encontrarlos.

10. Capitán América: Brave New World (Captain America: Brave New World)

Tras reunirse con el recién elegido presidente de los EE. UU., Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir el motivo que se esconde tras un perverso complot global, antes de que su verdadero artífice enfurezca al mundo entero.

