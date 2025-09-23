Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 8 p.m. y luego una ligera posibilidad de lluvias entre las 8 p.m. y las 2 a.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius). El viento del sur será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la noche. La probabilidad de precipitación será del 30%.

Clima por la noche

Habrá una posibilidad de lluvias después de las 2 p.m. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). El viento será ligero y variable. La probabilidad de precipitación es del 40%. Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y es posible que se presenten algunas lluvias dispersas.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 22 Sep 7:52 pm EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.