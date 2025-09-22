“Black Rabbit” encabeza el top 10: las mejores series de Netflix Estados Unidos que no te arrepentirás de ver

Jason Bateman y Jude Law encarnan a dos hermanos en apuros en 'Black Rabbit' (Netflix)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. Black Rabbit

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones. Crédito: Netflix Latinoamérica

Un restaurantero de Nueva York se enfrenta al peligroso submundo criminal tras la reaparición de su conflictivo hermano, perseguido por prestamistas.

2. Mafia: Most Wanted

La serie documental “Mafia: Most Wanted”, estrenada en 2025, expone la estructura interna de una familia criminal en Toronto y detalla el crecimiento internacional de la organización ‘Ndrangheta, así como sus choques con la justicia.

3. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

4. El gran concurso de repostería británico (The Great British Bake Off)

Los mejores panaderos aficionados de Gran Bretaña compiten en la icónica carpa blanca, todos unidos con el objetivo de demostrar sus habilidades de repostería e impresionar a los jueces Paul Hollywood y Prue Leith.

5. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

6. El hotel embrujado (Haunted Hotel)

Una madre soltera hereda el hotel de su difunto hermano y se muda a vivir allí con su amable fantasma y unos huéspedes muy exigentes que no van a marcharse.

7. Merlina

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

8. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

9. La nueva generación de chefs (Next Gen Chef)

El Culinary Institute of America alberga una competencia donde 21 jóvenes cocineros disputan el título de mejor chef de la próxima generación y buscan obtener el gran premio.

10. El refugio atómico

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva. (Netflix España)

Tras refugiarse en un búnker de lujo para millonarios, dos familias deben hacer frente a la herida que las separó mientras crece la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.