Estados Unidos

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Por Infobae Noticias

Guardar
Con su variedad de títulos
Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Paramount+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Paramount+ Estados Unidos

1. South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2. Tulsa King

Justo después de ser liberado de prisión después de 25 años, el capo de la mafia de Nueva York, Dwight "El General" Manfredi, es exiliado sin contemplaciones por su jefe para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia de la mafia puede no tener sus mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente una "tripulación" a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

3. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

4. Bob Esponja

Las aventuras de una esponja parlante que trabaja en un restaurante de comida rápida, va a clases de navegación y vive en una piña bajo el mar.

5. Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

6. Dexter

Serie de suspense que narra la historia de un hombre extraño llamado Dexter Morgan. Cuando era niño, Dexter fue maltratado y abandonado por sus padres, ahora es un exitoso e importante forense patológico.. pero bajo su carismática personalidad, se esconde una terrible verdad. Dexter ha canalizado sus innatas necesidades homicidas en una segunda profesión que guarda celosamente en secreto: buscar, dar caza y asesinar brutalmente a despiadados criminales.

7. Todo el mundo quiere a Raymond

Ray Barone es un periodista deportivo de éxito que vive en Long Island con su mujer Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Frank y Marie, los entrometidos padres de Ray viven al otro lado de la calle y se pasan la vida en casa de su hijo.

8. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

9. NCIS: Tony & Ziva

Los exagentes huyen de una peligrosa conspiración mientras aprenden a criar a su hija juntos y a mantenerse con vida.

10. Big Brother

Un soldado que ahora es profesor usa métodos inusuales para llegar a sus estudiantes pobres, al mismo tiempo que lidia con un emprendedor avaricioso y su banda de matones y el gobierno. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las
Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

Temas Relacionados

Series ParamountParamount PlusStreamingQué puedo verestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Donald Trump relacionó el autismo con un popular analgésico de venta libre

Sin presentar evidencia científica, el presidente de Estados Unidos dijo que el consumo de Tylenol durante el embarazo está relacionado con el desarrollo de autismo

Donald Trump relacionó el autismo

Un parque nacional celebrará el concurso del “oso gordo” y las personas de todo el mundo podrán votar por su favorito

Durante años se ha realizado esta peculiar contienda entre los ejemplares que se preparan con muchos kilos de grasa adicional para sobrevivir el invierno

Un parque nacional celebrará el

Científicos descubrieron un mecanismo que podría revertir la osteoporosis y regenerar el hueso perdido

Los investigadores lograron regenerar tejido óseo en modelos animales al activar un importante receptor, ofreciendo una alternativa más segura y eficaz a los tratamientos actuales

Científicos descubrieron un mecanismo que

Wall Street volvió a registrar ganancias y cerró en máximos históricos

Las bolsas europeas cerraron la jornada del lunes con descensos generalizados

Wall Street volvió a registrar

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué serie o película ver
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un incendio en La Rioja

Un incendio en La Rioja consumió 14 hectáreas e investigan si fue provocado: hay tres detenidos

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

Francia reconoció oficialmente la existencia del Estado de Palestina

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

TELESHOW
El desesperado llanto de Camilota

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca