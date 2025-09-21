Estados Unidos

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 58 grados Fahrenheit (14 grados Celsius). Habrá un viento del sureste de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo después de la medianoche.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). Habrá un viento del sur de 3 a 6 millas por hora (4.8 a 9.7 kilómetros por hora). A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 20 de septiembre, 7:52 p.m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: la

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 21 de septiembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del estado del tiempo

California prohíbe que la mayor parte de las fuerzas de seguridad se cubran el rostro durante los operativos

El gobernador Gavin Newsom firmó este sábado el proyecto que busca garantizar la identificación de las autoridades, reforzar la confianza ciudadana y prevenir prácticas intimidatorias tras las recientes redadas migratorias

California prohíbe que la mayor

Elio arrasa en su semana de estreno en Disney+ Estados Unidos

Desde su estreno el pasado 17 de septiembre la película animada se posicionó como la favorita de los usuarios de la plataforma de streaming de Disney

Elio arrasa en su semana

“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

La película animada se consolida como la más exitosa en la historia reciente, superando todas las expectativas de taquilla

“Demon Slayer” arrasa esta semana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se refugió en un contenedor

Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

INFOBAE AMÉRICA
Costa Rica incautó dos toneladas

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

TELESHOW
Aventuras madre e hija: Maru

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés mostraron sus intensas vacaciones en Río de Janeiro

Así fue el primer encuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación: armonía, cordialidad y unión

Matías Alé recordó el inicio de su carrera y confesó en qué gastó su fortuna

El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos: “Amo vivir rodeada de naturaleza”

El inesperado regreso de la China Suárez a la Argentina: lo primero que hizo al llegar al país