Hulu: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Semana a semana, Hulu publica su lista con las películas más populares en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más reproducidas en Hulu en Estados Unidos

1. La semilla de la higuera sagrada (Les Graines du figuier sauvage)

El juez de instrucción Iman se enfrenta a la paranoia en medio de la inestabilidad política en Teherán. Cuando su arma desaparece, sospecha de su esposa y sus hijas, e impone medidas draconianas que tensan los lazos familiares mientras las reglas sociales se desmoronan.

2. Al diablo con el diablo

Elliot es un asesor informático lleno de buenas intenciones, pero un auténtico desastre a la hora de hacer amigos, que cae perdidamente enamorado de Alison, una compañera de trabajo que ni siquiera sabe que él existe. Desesperado por conquistarla, vende su alma al Diablo a cambio de siete deseos.

3. O Brother!

Siempre con algo interesante que ofrecer, los hermanos Coen firman una divertida e inclasificable comedia, con algunos eficaces giros dramáticos, que narra la historia de tres reclusos que, tras escapar de una cárcel sureña, deciden en plena fuga ganarse un dinero grabando una canción que será todo un éxito. A destacar el simpático Clooney, que demuestra su talento tanto para la comedia -se llevó el Globo de Oro al mejor actor- como para la música -la banda sonora de la película también alcanzó gran popularidad-.

4. Guerra Mundial Z

Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane, un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

5. Prácticamente magia

Dos hermanas huérfanas son criadas por sus tías de una forma atípica: sin reglas ni obligaciones y con muchos libros de hechizos a su alrededor. Ambas saben que tienen poderes extraordinarios pero eso tiene un precio: todos los hombres que se enamoren de ellas están destinados a morir prematuramente.

6. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

7. No hay dos sin tres

Una mujer se entera de que el hombre con quien sale está casado. Además descubre que tiene mucho en común con la esposa, por lo que ambas, junto a su actual amante, deciden vengarse de él por sus infidelidades.

8. Kingsman: Servicio secreto

Un veterano agente secreto inglés (Colin Firth) debe entrenar a un joven sin refinar (Taron Egerton), pero que promete convertirse en un competitivo agente gracias a un ultra-programa de entrenamiento, al mismo tiempo que una amenaza global emerge procedente de un genio retorcido. Adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons.

9. Abducted in the Everglades

10. Andrew Santino: White Noise

11. Adivina quién muere esta noche (I Don't Understand You)

Una pareja gay americana, a punto de adoptar un bebé, se va de vacaciones a Italia, una oportunidad para reconectar antes de que llegue el nuevo miembro de la familia. Todo es perfecto, el epítome de la luna de miel europea, cuando las cosas empiezan a descontrolarse. De camino a una fabulosa cena, el coche de alquiler se atasca en una zanja y se quedan tirados en medio de un aguacero. Estos dos americanos, acostumbrados a ser atendidos, se encuentran ahora en un país extranjero sin servicio, con una comprensión de la lengua italiana cercana a cero y una clara confusión en la relación que podría estallar en cualquier momento. Y el miedo se apodera de ellos.

12. Virgen a los 40

Andy Stitzer, de 40 años, ha hecho pocas cosas en su vida. Tiene un trabajo mediocre sellando facturas en una tienda de electrodomésticos, un lindo apartamento con una colección de cómics, buenos amigos.. Pero hay una cosa que aun no ha conseguido y que la mayoría a su edad sí. Andy nunca ha tenido relaciones sexuales.

13. El diablo viste de Prada

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista 'Runway' es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

14. Noche en el museo (Night at the Museum)

Un padre divorciado trata de establecerse, impresionar a su hijo y encontrar su destino. Él se presenta para un trabajo como vigilante nocturno en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York y, posteriormente, descubre que los objetos expuestos, animados por un artefacto mágico de Egipto, vuelven a la vida durante la noche. Al principio le va muy mal tratando de mantener el orden y la calma en el museo, pero al final se vuelve muy buen amigo de todos y juntos ayudan a recuperar aquel artefacto mágico egipcio, ya que ha sido robado por los antiguos vigilantes del museo.

15. Bob's Burgers: La película

Bob's Burgers La Película es una comedia de animación para la gran pantalla. La historia arranca cuando la rotura de una tubería de agua crea un enorme socavón justo delante del Bob's Burgers, bloqueando la entrada de forma indefinida a la hamburguesería y arruinando los planes que tenían los Belcher de cara al verano. Mientras Bob y Linda luchan por mantener a flote su negocio, los niños intentan resolver un misterio que podría salvar el restaurante familiar. A medida que aumentan los peligros, todos se apoyan entre ellos con la esperanza de volver a ponerse detrás de ese mostrador.

Qué hay en Hulu

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.