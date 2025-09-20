A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 20 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Yankee Stadium en New York se llevan a cabo diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 20 de septiembre

La agenda beisbolera del 20 de septiembre

Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

Atlanta Braves vs Detroit Tigers

Hora del Este de EEUU: 13:10

Hora del Centro de EEUU: 12:10

Hora del Oeste de EEUU: 10:10

Estadio: Comerica Park

Cleveland Guardians vs Minnesota Twins

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Target Field

Washington Nationals vs New York Mets

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Citi Field

Chicago Cubs vs Cincinnati Reds

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: Great American Ball Park

Athletics vs Pittsburgh Pirates

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: PNC Park

Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

New York Yankees vs Baltimore Orioles

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Miami Marlins vs Texas Rangers

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: Globe Life Field

San Diego Padres vs Chicago White Sox

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Rate Field

Seattle Mariners vs Houston Astros

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Daikin Park

Toronto Blue Jays vs Kansas City Royals

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Kauffman Stadium

Milwaukee Brewers vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 17:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:15 horas

Estadio: Busch Stadium

Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 18:10 horas

Hora del Este de EEUU: 20:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:10 horas

Estadio: Chase Field

Los Angeles Angels vs Colorado Rockies

Hora de México: 18:10 horas

Hora del Este de EEUU: 20:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:10 horas

Estadio: Coors Field

San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 19:10 horas

Hora del Este de EEUU: 21:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:10 horas

Estadio: Dodger Stadium

Cómo surgió la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.