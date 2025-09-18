Estados Unidos

Top de las mejores películas de Netflix en Estados Unidos

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Por Infobae Noticias

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix reveló su top 10 con las películas más reproducidas en Estados Unidos al corte de este martes 16 de septiembre. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

2. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

3. Alias Charlie Sheen (aka Charlie Sheen)

El actor Charlie Sheen narra su historia en este sincero documental de dos partes que recorre su deslumbrante ascenso en Hollywood, comentadísima caída y proceso de recuperación.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto (Unknown Number: The High School Catfish)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

6. Volver a empezar

Dos viejas amigas distanciadas se reencuentran en un funeral de una amiga común y deciden vengarse del viudo que se metió con ellas décadas antes.

7. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

8. Dos padres por desigual

Dusty (Mark Wahlberg) y Brad (Will Ferrell) se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty (Mel Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow) llegan para convertir a las vacaciones decembrinas en un completo caos. Secuela de “Padres por desigual”.

9. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

10. Shrek 2

Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un minino muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana jueves 18 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: temperatura y

Top de las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Top de las mejores películas

Ranking Paramount+: estas son las películas favoritas del público estadounidense

En la actualidad, Paramount+ y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Ranking Paramount+: estas son las

Clima en Texas: cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana jueves 18 de septiembre

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas: cuál será

Trump anunció la designación del grupo de izquierda Antifa como organización terrorista

El presidente de Estados Unidos responsabilizó al movimiento “antifascistas” por incitar a la violencia y lo relacionó con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk

Trump anunció la designación del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Las dudas de Pampita sobre

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”