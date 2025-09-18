Estados Unidos

Pronóstico del clima en Los Ángeles este jueves 18 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 18 de septiembre, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Los Ángeles.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27 grados, la previsión de lluvia será del 93%, con una nubosidad del 92%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 45%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima en Nueva York para antes de salir de casa este 18 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima en Nueva

Clima en Dallas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 18 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Houston

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Clima en Miami: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Miami: pronóstico de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristiano Rattazzi: “Cuando el Riesgo

Cristiano Rattazzi: “Cuando el Riesgo País supera los 1200 hay un freno en la confianza y eso es grave”

Lluvias y tormentas en el final del invierno: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Los planteos que realizó el PRO en la Mesa Bonaerense en Casa Rosada y el mensaje de tabula rasa de cara a octubre

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Sector privado: qué provincias consiguieron los mejores y peores ajustes salariales en el último año

INFOBAE AMÉRICA
Polémica por otro impuesto en

Polémica por otro impuesto en Uruguay: ahora proponen un tributo a los agroquímicos

Donald Trump se reúne con Keir Starmer en la segunda jornada de su visita de estado al Reino Unido

Uruguay: intensa búsqueda de El Pelón, un criminal que de adolescente ya había cometido tres asesinatos

De la emoción a transformaciones personales y sociales: así influye el arte en el cerebro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas en un ataque aéreo en Líbano

TELESHOW
La Tora Villar mostró el

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: “No hay un día que no te extrañe”

Del tango al rock y con un gran peso del género urbano: quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”