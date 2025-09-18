Estados Unidos

Horarios y estadios de todos los partidos de la MLB hoy jueves 18 de septiembre 2025

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo

Por Armando Montes

No te pierdas ni un
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Fenway Park en Boston se llevan a cabo diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 18 de septiembre

La agenda beisbolera del 18 de septiembre

Juan Soto es uno de
Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

San Diego Padres vs New York Mets

Hora del Este de EEUU: 13:10

Hora del Centro de EEUU: 12:10

Hora del Oeste de EEUU: 10:10

Estadio: Citi Field

Cleveland Guardians vs Detroit Tigers

Hora de México: 11:10 horas

Hora del Este de EEUU: 13:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:10 horas

Estadio: Comerica Park

Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 11:10 horas

Hora del Este de EEUU: 13:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:10 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

Athletics vs Boston Red Sox

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Fenway Park

Seattle Mariners vs Kansas City Royals

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Kauffman Stadium

Miami Marlins vs Colorado Rockies

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:10 horas

Estadio: Coors Field

Chicago Cubs vs Cincinnati Reds

Hora de México: 17:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas

Estadio: Great American Ball Park

New York Yankees vs Baltimore Orioles

Hora de México: 17:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: American Family Field

San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 20:10 horas

Hora del Este de EEUU: 22:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas

Estadio: Dodger Stadium

Cuáles son los dos equipos con más campeonatos de Serie Mundial

Crédito: Infobae México

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la “Maldición del Bambino” tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

Una popular línea de camionetas

Donald Trump: “Putin realmente me

Un hombre queda inconsciente y

Wall Street abrió con alzas

Un extraño enjambre de moscas
Un científico de Harvard genera

El conductor de un camión

Nelson Castro recordó el difícil

