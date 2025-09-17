MLB: todos los partidos de este 17 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La primavera llegó y con ella las esperanzas de una nueva temporada invadió el corazón de los aficionados de las Grandes Ligas de béisbol. Después de un emocionante Clásico de Otoño entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers el camino hacia el campeonato inicia desde cero.

Los parques se volverán a llenar, el crujir de la madera al pegar con la pelota volverá a resonar y la emoción del “Rey de los Deportes” cautivará a los aficionados estadounidenses, latinos y asiáticos que depositan su fe en los mejores peloteros del mundo.

Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Francisco Lindor, Mike Trout y los cientos de jugadores que conforman los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) regresan al diamante con el objetivo de dejar su huella en la historia.

Sigue de cerca las acciones de la temporada 2025, no te pierdas ningún detalle que se registre en los múltiples partidos que hay cada día, a continuación te compartimos toda la agenda beisbolera de este hoy.

La agenda beisbolera del 17 de septiembre

Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Brad Penner-Imagn Images)

Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates

Hora del Este de EEUU: 12:35

Hora del Centro de EEUU: 11:35

Hora del Oeste de EEUU: 9:35

Estadio: PNC Park

Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 11:15 horas

Hora del Este de EEUU: 13:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:15 horas

Estadio: Busch Stadium

Baltimore Orioles vs Chicago White Sox

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Rate Field

San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 13:40 horas

Hora del Este de EEUU: 15:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:40 horas

Estadio: Chase Field

Atlanta Braves vs Washington Nationals

Hora de México: 14:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas

Estadio: Nationals Park

Cleveland Guardians vs Detroit Tigers

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: Comerica Park

Athletics vs Boston Red Sox

Hora de México: 16:45 horas

Hora del Este de EEUU: 18:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:45 horas

Estadio: Fenway Park

Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

San Diego Padres vs New York Mets

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Citi Field

Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: American Family Field

Seattle Mariners vs Kansas City Royals

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Kauffman Stadium

New York Yankees vs Minnesota Twins

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Target Field

Texas Rangers vs Houston Astros

Hora de México: 18:10 horas

Hora del Este de EEUU: 20:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas

Estadio: Daikin Park

Miami Marlins vs Colorado Rockies

Hora de México: 18:40 horas

Hora del Este de EEUU: 20:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:40 horas

Estadio: Coors Field

Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 20:10 horas

Hora del Este de EEUU: 22:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas

Estadio: Dodger Stadium

Cuáles son los dos equipos con más campeonatos de Serie Mundial

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994) en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols.

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.