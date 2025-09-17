Estados Unidos

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en San Antonio

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es básico revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Ricardo Piña

Guardar
El cielo en San Antonio
El cielo en San Antonio estará parcialmente nublado pero se despejará conforme pase el día. (Wikimedia)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Por la noche el clima
Por la noche el clima estará fresco y agradable para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius).
  • Habrá un viento del sureste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo después de la medianoche.
  • Se espera que por la noche el clima sea mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 96 grados Fahrenheit (aproximadamente 36 grados Celsius).
  • El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del sur-sureste alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde.
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 16 de septiembre a las 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Reston: la predicción

El video del momento en que Tyler Robinson escuchó impasible los cargos por asesinar a Charlie Kirk

Durante su primera comparecencia ante la corte de Utah, el acusado de 22 años permaneció serio y sin gestos mientras se leía la imputación por homicidio agravado. La fiscalía lo acusó de siete delitos y solicitó la pena de muerte

El video del momento en

Estos son los estados que concentran la mayor población sin hogar de Estados Unidos

El recuento, elaborado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, evidencia una profunda brecha entre los estados

Estos son los estados que

Clima en Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 17 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia: conoce el

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

El enviado especial de Trump participa en la conferencia conservadora CPAC celebrada por primera vez en Paraguay

Richard Grenell lamentó que Estados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

TELESHOW
Santiago Korovsky se sinceró sobre

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”