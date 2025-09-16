Estados Unidos

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Washington D. C. este 16 de septiembre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura llegará a los 16 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 84%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 46 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más altas se registran en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima helado predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más precipitaciones es mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaWashington D. C.estados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Miami este 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Trump llega a Londres para reunirse con el rey Carlos III y debatir la agenda global con el premier Keir Starmer

El presidente de EEUU se alojará en el Castillo de Windsor y mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro británico, que exige sanciones comerciales a Rusia y reconocerá a Palestina en la ONU

Trump llega a Londres para

Marco Rubio advirtió que Hamas tiene una ventana “muy breve” de tiempo para aceptar un alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado estadounidense destacó que Qatar es el único actor con capacidad real para mediar entre Israel y el grupo terrorista en medio de los bombardeos de las Fuerzas de Defensa sobre Ciudad de Gaza

Marco Rubio advirtió que Hamas

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 15 de septiembre de 2025

Como cada lunes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su último sorteo millonario

Resultados de Powerball: todos los

“Golden” de HUNTR/X sigue dominando los rankings en Estados Unidos: mejores canciones para escuchar en Apple

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

“Golden” de HUNTR/X sigue dominando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un hombre en Córdoba

Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

Rescataron a una mujer y a sus tres hijos cuando eran llevados de Mendoza a Mar del Plata en contra de su propia voluntad

El Gobierno de Santa Fe duplicó las recompensas por datos sobre homicidios no resueltos

Delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo, golpearon a los dueños y se llevaron hasta la pava eléctrica

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y detergente

INFOBAE AMÉRICA
El castillo de Houská, la

El castillo de Houská, la misteriosa fortaleza checa que esconde una “puerta al infierno”

La “neutralidad activa” del Perú navega entre la República Popular China y Occidente

Harvard avanza en la terapia genética que promete rejuvenecer células y prolongar la vida hasta 150 años

EN VIVO: Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en la Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”