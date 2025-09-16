Las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Lo más nuevo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, Golden, entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

En segundo lugar, continúa Soda Pop de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast.

3. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen y Tate McRae. Quizás por esto es que What I Want debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. wgft (feat. Burna Boy)

Gunna

El que fuera un exitazo de Gunna va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3.

5. Folded

Kehlani

Folded no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Morgan Wallen está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Your Idol

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

Cosechar éxitos es sinónimo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Your Idol, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Just In Case

Morgan Wallen

Just In Case se ubica en el octavo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

9. How It’s Done

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

El hit de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

10. Ordinary

Alex Warren

Ordinaryde Alex Warren está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo,llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.