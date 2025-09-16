Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Hay una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego se espera que las lluvias sean más probables, con la posibilidad de una tormenta después de las 2 a.m. El cielo estará nublado, con una temperatura mínima alrededor de 60 grados. Se prevé un viento del norte de 10 a 14 mph, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se prevén lluvias, principalmente antes de las 2 p.m. El cielo estará nublado, con una temperatura máxima cercana a 68°F (20°C). Habrá un viento del norte de aproximadamente 10 mph (16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de precipitación nuevas entre media y tres cuartas partes de pulgada (1.3 a 1.9 cm) posibles. Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y las temperaturas descenderán, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 15 de septiembre, 7:52 p. m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Texas: temperatura y

Trump declaró que consideraría declarar a Antifa como una organización terrorista en plena investigación del caso Kirk

El mandatario estadounidense realizó esta declaración tras el asesinato del joven activista conservador

Trump declaró que consideraría declarar a

Canelo Álvarez vs Terence Crawford entre los contenidos más reproducidos de Netflix en Estados Unidos

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estas personajes

Canelo Álvarez vs Terence Crawford

El temor a las redadas migratorias llevó a la cancelación de celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EEUU

Organizadores y familias latinas optaron por suspender o trasladar celebraciones a espacios privados, en medio de la creciente presión de las autoridades

El temor a las redadas

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 16 de septiembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: el reporte
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Tenemos que dejar de ver

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

“Por ser virgen te dan $200.000″: investigan si captaban chicas frente al colegio para explotarlas sexualmente

INFOBAE AMÉRICA
Denunciaron que 60.000 presos cubanos

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano