Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Hay una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego se espera que las lluvias sean más probables, con la posibilidad de una tormenta después de las 2 a.m. El cielo estará nublado, con una temperatura mínima alrededor de 60 grados. Se prevé un viento del norte de 10 a 14 mph, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se prevén lluvias, principalmente antes de las 2 p.m. El cielo estará nublado, con una temperatura máxima cercana a 68°F (20°C). Habrá un viento del norte de aproximadamente 10 mph (16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de precipitación nuevas entre media y tres cuartas partes de pulgada (1.3 a 1.9 cm) posibles. Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y las temperaturas descenderán, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 15 de septiembre, 7:52 p. m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.