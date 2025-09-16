A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.
Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.
Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 16 de septiembre
Qué equipos juegan este martes
Atlanta Braves vs Washington Nationals
Hora del Este de EEUU: 13:05
Hora del Centro de EEUU: 12:05
Hora del Oeste de EEUU: 10:05
Estadio: Nationals Park
Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates
Hora de México: 16:40 horas
Hora del Este de EEUU: 18:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas
Estadio: PNC Park
Cleveland Guardians vs Detroit Tigers
Hora de México: 16:40 horas
Hora del Este de EEUU: 18:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas
Estadio: Comerica Park
Athletics vs Boston Red Sox
Hora de México: 16:45 horas
Hora del Este de EEUU: 18:45 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:45 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:45 horas
Estadio: Fenway Park
San Diego Padres vs New York Mets
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Citi Field
Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays
Hora de México: 17:35 horas
Hora del Este de EEUU: 19:35 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:35 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:35 horas
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Baltimore Orioles vs Chicago White Sox
Hora de México: 17:40 horas
Hora del Este de EEUU: 19:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas
Estadio: Rate Field
Seattle Mariners vs Kansas City Royals
Hora de México: 17:40 horas
Hora del Este de EEUU: 19:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas
Estadio: Kauffman Stadium
New York Yankees vs Minnesota Twins
Hora de México: 17:40 horas
Hora del Este de EEUU: 19:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas
Estadio: Target Field
Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers
Hora de México: 17:40 horas
Hora del Este de EEUU: 19:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas
Estadio: American Family Field
Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals
Hora de México: 17:45 horas
Hora del Este de EEUU: 19:45 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:45 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:45 horas
Estadio: Busch Stadium
Texas Rangers vs Houston Astros
Hora de México: 18:10 horas
Hora del Este de EEUU: 20:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas
Estadio: Daikin Park
Miami Marlins vs Colorado Rockies
Hora de México: 18:40 horas
Hora del Este de EEUU: 20:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 19:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:40 horas
Estadio: Coors Field
San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks
Hora de México: 19:40 horas
Hora del Este de EEUU: 21:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas
Estadio: Chase Field
Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers
Hora de México: 20:10 horas
Hora del Este de EEUU: 22:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 21:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas
Estadio: Dodger Stadium
Historia de la MLB
De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.
En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la NL. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.
Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Baseball. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.