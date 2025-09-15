Estados Unidos

Un actor de los videojuegos de Resident Evil fue arrestado por dispararle a una mujer en Nueva Jersey

El incidente ocurrió cerca de un campus universitario en Galloway Township y las autoridades arrestaron al sospechoso bajo cargos de intento de homicidio

Por Daniela Mérida

Un actor de Nueva Jersey
Un actor de Nueva Jersey fue arrestado por dispararle a una mujer.

Ernest W. Heinz, actor conocido por su participación en dos videojuegos de la saga Resident Evil, fue arrestado en relación con el tiroteo de Maritza Arias-Galva. El incidente ocurrió cerca del campus de Stockton University en Galloway Township, Nueva Jersey, cuando Arias-Galva alertó a la policía a través de una llamada al 911, indicando que había sido herida de bala en el rostro por un conductor que huyó tras el ataque. Gracias a la descripción proporcionada por la víctima, los agentes localizaron y capturaron a Heinz más tarde ese mismo día en una residencia del área de Blue Heron Pines Development.

El actor fue acusado formalmente de tentativa de homicidio, asalto agravado con arma de fuego, asalto agravado, posesión de un arma y posesión de un arma para un propósito ilícito. Arias-Galva recibió atención médica en el Atlanticare Regional Medical Center, donde los médicos informaron que se encontraba en condición estable y en proceso de recuperación tras el incidente. La víctima describió al agresor como un hombre blanco, de cabello rubio recogido en una coleta, que conducía un Honda SUV blanco.

Las autoridades han agradecido la rápida colaboración de diferentes entidades durante la investigación, incluyendo a la Stockton University Police Department, la Atlantic County Sheriff’s Office, la Atlantic County Prosecutor’s Office, la New Jersey State Police y otras agencias del condado de Atlantic. El jefe de policía Eric B. Hendrickson destacó el procedimiento profesional del equipo y reiteró el apoyo a la comunidad y a la víctima durante el desarrollo de las diligencias.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Arias Galva fue trasladada al
Arias Galva fue trasladada al hospital luego de ser agredida con arma de fuego por parte de Heinz.

De acuerdo con registros judiciales, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m., momento en el que Arias-Galva fue supuestamente interceptada y amenazada con la muerte por el agresor, quien luego realizó un disparo que la alcanzó en el rostro. La víctima relató que, tras ser cortada en la carretera, el hombre la amenazó verbalmente antes de abrir fuego. Posteriormente, Heinz abandonó la escena conduciendo hacia el norte a lo largo de Vera King Ferris Drive, en el campus universitario.

Arias-Galva pudo brindar detalles precisos tanto del atacante como del vehículo utilizado, lo que permitió el despliegue de una operación policial que culminó rápidamente en la identificación y posterior detención de Heinz en Galloway Township. Tras el arresto, el acusado fue ingresado en la Atlantic County Justice Facility. La policía declaró que se efectuaron órdenes de registro en tres residencias de Port Republic, una residencia adicional en Galloway Township y en dos vehículos ligados al caso.

¿Quién es Ernest W. Heinz?

De acuerdo con IMDb, Heinz
De acuerdo con IMDb, Heinz se desempeñó como actor hasta 2014 y participó en los videojuegos de Resident Evil.

Según el perfil profesional recogido en la base de datos de IMDb, Heinz había trabajado como actor hasta 2014, con créditos en videojuegos de la franquicia Resident Evil y una aparición en el filme “J. Edgar” estrenado en 2011. No se han hecho públicas informaciones acerca de nuevos proyectos profesionales del acusado ni declaraciones recientes por su parte o sus representantes.

Arias-Galva relató a The Philadelphia Inquirer que intentó evitar confrontaciones durante el incidente, explicando que su principal preocupación mientras solicitaba auxilio era la seguridad de sus hijos, ya que es su única familiar en Nueva Jersey. Dijo a los investigadores que, tras recibir el disparo, logró mantenerse consciente y comunicarse con las autoridades, lo que facilitó la respuesta inmediata.

