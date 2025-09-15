MLB: todos los partidos de este 15 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La primavera llegó y con ella las esperanzas de una nueva temporada invadió el corazón de los aficionados de las Grandes Ligas de béisbol. Después de un emocionante Clásico de Otoño entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers el camino hacia el campeonato inicia desde cero.

Los parques se volverán a llenar, el crujir de la madera al pegar con la pelota volverá a resonar y la emoción del “Rey de los Deportes” cautivará a los aficionados estadounidenses, latinos y asiáticos que depositan su fe en los mejores peloteros del mundo.

Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Francisco Lindor, Mike Trout y los cientos de jugadores que conforman los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) regresan al diamante con el objetivo de dejar su huella en la historia.

Sigue de cerca las acciones de la temporada 2025, no te pierdas ningún detalle que se registre en los múltiples partidos que hay cada día, a continuación te compartimos toda la agenda beisbolera de este hoy.

Los partidos del 15 de septiembre

Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Brad Penner-Imagn Images)

Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates

Hora del Este de EEUU: 18:40

Hora del Centro de EEUU: 17:40

Hora del Oeste de EEUU: 15:40

Estadio: PNC Park

Atlanta Braves vs Washington Nationals

Hora de México: 16:45 horas

Hora del Este de EEUU: 18:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:45 horas

Estadio: Nationals Park

Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 17:35 horas

Hora del Este de EEUU: 19:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:35 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

Baltimore Orioles vs Chicago White Sox

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Rate Field

New York Yankees vs Minnesota Twins

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Target Field

Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 17:45 horas

Hora del Este de EEUU: 19:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:45 horas

Estadio: Busch Stadium

Texas Rangers vs Houston Astros

Hora de México: 18:10 horas

Hora del Este de EEUU: 20:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:10 horas

Estadio: Daikin Park

San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas

Estadio: Chase Field

Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 20:10 horas

Hora del Este de EEUU: 22:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:10 horas

Estadio: Dodger Stadium

Historia de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.