Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvias después de las 2 a.m. Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius). El viento del noreste soplará a aproximadamente 9 mph (14 km/h), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación será del 20%.

Clima por la noche

Esta noche, existe la posibilidad de chubascos, con tormentas eléctricas también posibles después de las 5 p.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 72°F (22°C). Habrá un viento del noreste de 13 a 15 mph (21 a 24 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 mph (42 km/h). La probabilidad de precipitación es del 50%.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 14 de septiembre 7:52 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

