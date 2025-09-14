Estados Unidos

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este domingo en Los Ángeles.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Los Ángeles es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 39% en el transcurso del día y del 6% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo cotidiano en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Clima en Nueva York: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Nueva York: conoce

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Dallas:

Las últimas previsiones para Houston: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Houston:

Clima en Washington D. C.: temperatura y probabilidad de lluvia para este 14 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Washington D. C.:

Clima en Miami: cuál será la temperatura máxima y mínima este 14 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Miami: cuál será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Nubes, algo de lluvia y temperatura agradable: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en el cierre del invierno

Condenaron a un jubilado de 77 años por transportar 500 kilos de dinamita en su camioneta

Atraparon a un puma salvaje, luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya

Golpeó a su pareja hasta casi matarla y atacó a la Policía de La Plata: quedó detenido

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un misil hipersónico

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El aumento de la gasolina en Rusia golpea a los consumidores en medio de la inflación y los bombardeos

El misterio de Jordan Moray: salió de su casa en 2019, dejó el celular cargando y seis años después encontraron sus restos en un parque nacional

TELESHOW
Agustina Macri habla sobre su

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales