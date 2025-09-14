Estados Unidos

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que el clima sea parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius).

Habrá un viento del sureste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo después de la medianoche.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se espera que esta noche el clima sea soleado, con una temperatura máxima cercana a 94 grados Fahrenheit (34 grados Celsius).

El viento estará en calma, convirtiéndose en una brisa del sureste alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y templado.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 13 de sep a las 6:51 pm CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

