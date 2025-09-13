Estados Unidos

Clima en Miami: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir de tu casa, lee la predicción del clima en Miami para las próximas horas en este sábado 13 de septiembre.

El clima para este sábado en Miami alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 23 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 95%, con una nubosidad del 84%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 44%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca es en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos reporta de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Washington D. C.?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

De recibir una beca presidencial a ser el hombre más buscado: que se sabe del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson creció en un vecindario tranquilo en Washington, Utah, y fue descrito por familiares y vecinos como un joven reservado y aficionado a los videojuegos

De recibir una beca presidencial

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 12 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de ganar varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos

El pesimismo entre quienes buscan empleo es el peor en una década

La persistente dificultad para encontrar empleo revela un cambio profundo en la dinámica laboral estadounidense, marcado por incertidumbre económica, automatización y una confianza menguante entre trabajadores y empleadores

El pesimismo entre quienes buscan

Las películas más populares de Prime Video Estados Unidos que no podrás dejar de ver

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las películas más populares de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mapa de poder del

El mapa de poder del Gobierno tras la derrota: los que mantuvieron su peso y la interna que no se resuelve

Quedaron detenidos tres empleados del Correo Argentino acusados de aceptar coimas para contrabandear productos

Anticiparon que la investigación contra el presunto asesino serial de Jujuy estaría cerca del juicio

Alertaron por un aumento del 59% en denuncias por violencia doméstica: la mayoría de las víctimas fueron mujeres

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

INFOBAE AMÉRICA
Día de la Madre 2025:

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

El increíble caso del panadero del Titanic: sobrevivió horas en aguas heladas tras una decisión desesperada

Llamamiento para apoyar la participación de Taiwán en la OACI

“Non gratos”: la dictadura de Ortega impide el ingreso a Nicaragua a influencers extranjeros

Preocupación en el empresariado uruguayo por los cambios tributarios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana