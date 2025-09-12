Estados Unidos

Clima en Dallas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Dallas para este viernes 12 de septiembre:

El tiempo para este viernes en Dallas alcanzará los 36 grados, mientras que la temperatura mínima será de 23 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 8%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 26%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado homónimo.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de lluvia bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más altas se registran en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaDallasestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de septiembre en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Avanza la investigación del crimen de Charlie Kirk: el FBI analiza miles de pistas mientras el sospechoso sigue prófugo

Las autoridades difundieron imágenes del presunto atacante y hallaron un rifle utilizado en el campus, mientras familiares y allegados trasladaron los restos del fundador de Turning Point USA a Arizona

Avanza la investigación del crimen

Temperaturas en Washington D. C.: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Washington D. C.:

Miami: el pronóstico del clima para este 12 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Miami: el pronóstico del clima

El uso de bases privadas de ADN facilita la resolución de crímenes pero expone al entorno familiar

La decisión de compartir información genética en plataformas privadas puede afectar la privacidad de miles de familias. Expertos citados por el MIT Technology Review advirtieron sobre la falta de control y transparencia en la gestión de estos datos personales

El uso de bases privadas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte retroceso de la izquierda:

Fuerte retroceso de la izquierda: se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

¿Cómo ayudan las castañas de cajú a combatir el cansancio?

Robaron en una joyería de Gregorio Laferrere, golpearon a los dueños y se llevaron gran parte de la mercadería

Delincuentes le robaron el auto a un hombre en Isidro Casanova y lo dejaron en ropa interior

Asignaron los montos para las campañas nacionales: cuánto recibirá cada fuerza

INFOBAE AMÉRICA
Las Médulas, el fascinante punto

Las Médulas, el fascinante punto natural que afronta retos por su éxito turístico

Más de tres siglos después, arqueólogos encontraron la casa donde Isaac Newton observó la caída de una manzana

Panamá evalúa calificar como organización terrorista al Cartel de los Soles y señala su relación con el régimen de Maduro

Las multas, penas y castigos que se aplicaron a Bolsonaro y sus aliados tras la sentencia por la trama golpista

Ascendió a 51 la cifra de muertos en Nepal tras los violentos disturbios que provocaron la caída del gobierno

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”