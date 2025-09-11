¿Qué ver en Paramount+? Estas son las películas top en Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Paramount+. (Infobae)

Semana a semana, Paramount+ publica su ranking con las películas más reproducidos en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Paramount+ en Estados Unidos

1. Stans

Lanzada en el año 2000, la canción Stan de Eminem, que trata sobre un fan obsesivo e inestable, sigue siendo icónica. Tan icónica que el término stan se añadió oficialmente al Oxford English Dictionary en 2017. En la canción, el personaje principal escribe a mano una serie de emotivas cartas a Eminem, repitiendo la frase: Soy igual que tú. Ese estribillo sirve de guía para este largometraje poco convencional y totalmente autorizado, que sigue a un elenco muy seleccionado de fans reales cuyas profundas conexiones personales con Eminem reflejan algunos de los temas que se encuentran en sus letras. Más que una simple exploración del fandom, la película examina la complicada relación entre uno de los artistas más reservados del mundo y su enorme personalidad pública.

2. Blade Runner: El Loto Negro

Los Ángeles 2032. Una mujer joven se despierta sin recuerdos y con habilidades mortales. Las únicas pistas de su misterio son un dispositivo de datos bloqueado y un tatuaje de un loto negro. Juntando las piezas, debe cazar a las personas responsables de su brutal y sangriento pasado para encontrar la verdad de su identidad perdida.

3. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

4. Blade II

Una nueva raza de vampiros, los Reapers, surge para atacar tanto a los humanos como a los de su propia raza, causando el terror. El Consejo de la Sombra, un grupo de vampiros que teme por su supervivencia y que tiene su sede en Praga, contacta con Blade para que acabe con ellos.

5. South Park: El Fin de la Obesidad (South Park: The End of Obesity)

La llegada de nuevos medicamentos para bajar de peso tiene un gran impacto en los residentes de South Park.

6. Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

7. Invierno, primavera, verano, otoño (Winter Spring Summer or Fall)

Cuenta la historia de dos adolescentes que se conocen y se enamoran durante cuatro días al año.

8. Scary Movie

Tras el asesinato de una bella estudiante, un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellas. La heroína, Cindy y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

9. Un extraño entre nosotros (Something Evil Comes)

Un hombre es asesinado tras descubrir que las perforaciones petrolíferas en las están trabajando han provocado un tsunami. Antes de morir consigue enviar por correo electrónico las pruebas de un hallazgo. Thriller con toques de acción con clara factoría televisiva que, como en la mayoría de estos productos realizados para la pequeña pantalla, están repletos de caras que vivieron su momento de más popularidad en otras décadas.

10. Blade Trinity

Durante anos, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedia en los bajos fondos. Pero ahora, tras caer en las redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del dia para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que existian, los Nightstalkers. Junto a Abigail y Hannibal, Blade sigue la pista de una Antigua criatura que lo esta acechando el vampiro original: Dracula.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Paramount+)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.