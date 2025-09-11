Estados Unidos

Powerball: números ganadores del 10 de septiembre de 2025

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Powerball tienes que coincidir con los seis números de la combinación ganadora (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los ganadores del más reciente sorteo realizado por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 10 de septiembre de 2025.

Resultados: 2 24 45 53 64 5.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varían de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos locales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)

Para poder jugar Powerball primero necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus sorteos.

Posteriormente, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números elegir, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

