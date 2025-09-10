Estados Unidos

Lotería Mega Millions: resultados ganadores del 9 de septiembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de Mega Millions y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
No hay que ser ciudadano
No hay que ser ciudadano de Estados Unidos para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)

¿Jugaste en la lotería de Mega Millions y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del último sorteo.

Fecha del sorteo: martes 9 de septiembre de 2025.

Resultado: 6 43 52 64 65 22.

Multipler: -1

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No se necesita ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Mega Millions?

Mega Millions realiza su sorteo
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (AP Photo/Jae C. Hong)

Para jugar Mega Millions debes de escoger seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions arrancó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se realizaban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

La temporada de huracanes 2025 registra escasa actividad durante septiembre, su periodo más crucial

Los expertos destacan que condiciones atmosféricas atípicas y la presencia de masas de aire seco han limitado la formación de sistemas ciclónicos en el Atlántico

La temporada de huracanes 2025

Descubre cuáles son las mejores películas de Google en Estados Unidos: top 10 que acaparó las reproducciones

Google apuesta por las historias visuales para conservar su posición en el sector de los motores de búsqueda, enfrentando la aparición de nuevos formatos y plataformas

Descubre cuáles son las mejores

Estudiantes de último año de secundaria en EEUU marcan niveles históricos bajos en lectura, matemáticas y ciencias

Un informe nacional destaca el marcado retroceso en el desempeño académico de los jóvenes próximos a graduarse, encendiendo alertas sobre el futuro educativo y la necesidad de replantear las estrategias escolares a nivel federal

Estudiantes de último año de

Ed Sheeran anunció que se muda a Estados Unidos con su familia

El compositor británico explicó por qué cruza el Atlántico y cuál será su nueva vida junto a Cherry Seaborn y sus hijas

Ed Sheeran anunció que se

Una pareja de ancianos de 77 y 78 años fue incendiada y asesinada en su casa en Nueva York; el sospechoso escapó

Los adultos mayores fueron hallados atados y calcinados en su vivienda. El caso impacta a la comunidad y sigue abierto el operativo para capturar al sospechoso

Una pareja de ancianos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elevarán a juicio la causa

Elevarán a juicio la causa contra la banda de viudas negras por el crimen de un empresario en Moreno

Estaba detenido, quedó en libertad y cayó una hora después cuando intentó robar un auto

Una adolescente apuñaló y mató a una vecina en medio de una disputa entre familias en Entre Ríos

La Justicia de Chile pidió la extradición de dos rugbiers detenidos en Mendoza por abuso sexual

Insólito choque en Entre Ríos: un tanque de guerra embistió a una camioneta que estaba estacionada

INFOBAE AMÉRICA
Rafael Spregelburd entra a la

Rafael Spregelburd entra a la Academia de Letras: “La palabra siempre es oral; la escritura es un accidente”

Elvis Presley Not Dead: Baz Luhrman tributa al rey con un impactante documental presentado en Toronto

Pilar Quintana afirma que “es inevitable indagar en la mecánica del racismo” para entender su nueva novela

Polonia confirmó el derribo de drones rusos que violaron su espacio aéreo tras la ofensiva de Moscú en Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

TELESHOW
Yanina Latorre apuntó contra Lola

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli

El divertido video de Juana Repetto para anunciar el sexo de su bebé: “Todos estábamos convencidos”