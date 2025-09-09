Wall Street volvió a cerrar con ganancias y registró nuevos récords

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El S&P 500 cerró el martes en un máximo histórico, impulsado por la expectativa de un pronto recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras la revisión a la baja de datos de empleo, según los datos gubernamentales publicados ese día. La revisión indicó que la economía de Estados Unidos habría creado 911.000 empleos menos en los doce meses previos a marzo de lo estimado previamente, lo que sugiere que el crecimiento del empleo se encontraba estancado antes del anuncio de aranceles por parte del presidente Donald Trump.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados financieros anticipan con casi total certeza un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la próxima semana, y los futuros sugieren una probabilidad cercana al 10% de que se realice un recorte de 50 puntos básicos. Los datos más recientes de nóminas no agrícolas, correspondientes a julio y agosto, también reflejaron señales de debilitamiento en el mercado laboral.

Paul Nolte, estratega de mercado de Murphy & Sylvest, expresó que la revisión de las nóminas “no disuade a la Fed de mover 25 puntos básicos”. Nolte añadió que no existe certeza mes a mes sobre la evolución y que la evidencia apunta a una debilidad en el mercado laboral, según declaraciones recogidas durante la jornada.

El S&P 500 aumentó un 0,27%, alcanzando un cierre extraoficial de 6.512,66 puntos. El Nasdaq repuntó un 0,37%, situándose en 21.879,49 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,43% hasta los 45.711,56 puntos.

El índice energético del S&P 500 avanzó tras el anuncio de un ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Doha, capital de Qatar.

Por otro lado, las acciones de Apple registraron una caída luego de la presentación de sus nuevos modelos de iPhone, que no lograron captar el interés de los inversores.

Los inversores permanecen atentos a la publicación del informe de inflación al productor prevista para el miércoles y a los datos de precios al consumidor que se darán a conocer el jueves, con el objetivo de evaluar el impacto de las políticas arancelarias impulsadas por Trump y analizar si existen argumentos suficientes para recortes más agresivos en las tasas de interés.

Europa cerró casi sin cambios

Personas trabajando en el parqué de la bolsa Euronext, en el distrito financiero de La Défense, París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Las acciones europeas cerraron la jornada del martes prácticamente sin cambios, ya que el dinamismo generado por acuerdos de fusiones y el repunte en los precios del petróleo equilibraron la incertidumbre proveniente de Francia. El índice paneuropeo STOXX 600 terminó con una ligera subida del 0,09%, alcanzando los 552,56 puntos, mientras que el sector de recursos básicos avanzó en torno al 1,3%.

La minera Anglo American experimentó un alza de 8,7% en su cotización luego de anunciar la concreción de un acuerdo de fusión con la canadiense Teck Resources, operación valorada en aproximadamente 50.000 millones de dólares. La noticia impulsó el subíndice de recursos básicos .SXPP, dentro de un contexto de renovado interés por las materias primas.

En el mercado francés, el índice CAC 40 sumó un 0,2%. Sin embargo, la inquietud se intensificó en la renta fija tras la destitución del primer ministro François Bayrou mediante una moción de confianza. La diferencia de rendimiento exigida por los inversores para mantener bonos a 10 años de Francia frente al bund alemán se incrementó en 7 puntos básicos, situando el foco en el riesgo país.

El colapso gubernamental ha complicado la situación política al obligar al presidente Emmanuel Macron a buscar un quinto primer ministro en menos de dos años. La reciente derrota en la moción de confianza elevó las preocupaciones fiscales y acercó a Francia a una posible rebaja de calificación crediticia, mientras la agencia Fitch programó para el viernes el inicio de una serie de revisiones.

Por su parte, el subíndice de petróleo y gas creció un 1,3%. Esta subida estuvo vinculada al aumento de las cotizaciones del crudo después de que el ejército de Israel realizó ataques contra dirigentes de Hamas en Qatar, aportando el principal impulso al índice principal.

(Con información de Reuters)