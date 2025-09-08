Estados Unidos

Rescatan a concursante de un reto de supervivencia que estuvo perdida 18 horas en un bosque

Las autoridades de Michigan desplegaron un operativo con diversas agencias locales y estatales para localizar a la mujer perdida

Por Daniela Mérida

Tras casi un día desaparecida en el bosque, una mujer fue rescatada por las autoridades. (Michigan State Police)

Una concursante de un reto de supervivencia en YouTube fue rescatada el sábado 6 de septiembre de 2025, tras permanecer desaparecida durante casi 18 horas en el bosque estatal Pigeon River, en Michigan, según el comunicado de la Michigan State Police. La mujer, de 36 años y procedente de California, participaba en una competencia de supervivencia cuando salió del campamento base en busca de agua la tarde del viernes 5 de septiembre.

Al no regresar, los organizadores del evento intentaron localizarla sin éxito antes de solicitar la intervención de las autoridades a las 5:00 horas del día siguiente. Tras la denuncia de la desaparición, equipos de rescate organizados por la Otsego County Sheriff’s Office, la policía estatal y varios cuerpos de bomberos comenzaron la búsqueda coordinada.

El operativo contó con apoyo terrestre y aéreo, incluyendo el despliegue de unidades caninas de la policía y un helicóptero de la Michigan State Police Aviation Unit, quienes enfrentaron las dificultades de una zona boscosa afectada por una tormenta de hielo previa y condiciones de frío y lluvia persistentes. La localización de la participante ocurrió a las 10:40 de la mañana del sábado, cuando el helicóptero policial divisó a la mujer en una zona pantanosa y guió a los equipos terrestres hasta su posición.

Equipos de rescate desplegados y coordinación interinstitucional

Diversas agencias locales y estatales tuvieron que participar en el rescate de la mujer. (Otsego County Emergency Management)

De acuerdo con el comunicado de la Otsego County Sheriff’s Office, la mujer logró salir del área caminando y fue evaluada en el lugar por los servicios de emergencia, quienes determinaron que no presentaba lesiones serias y no requirió hospitalización.

El operativo de búsqueda involucró a la Starr Township Fire, Otsego County EMS & Rescue, Otsego Lake Township Fire Department, Charlton Township Fire Department, el Michigan Department of Natural Resources y la Michigan State Police, además del personal de la oficina del sheriff local. Las autoridades destacaron la colaboración de los distintos cuerpos de emergencia, la coordinación de las acciones y la respuesta rápida una vez recibida la alerta de desaparición.

La mujer fue rescatada gracias a un helicóptero

La densa vegetación de la zona provocó que la mujer se desorientara fácilmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de la policía estatal, el helicóptero “Trooper 6” fue clave para ubicar rápida y precisamente a la participante extraviada. Las imágenes documentadas por la propia policía mostraron a la mujer agitando los brazos como señal de auxilio y a un tripulante del helicóptero guiando al personal de tierra hasta el lugar exacto en el que había quedado atrapada, en medio del difícil terreno forestal.

La Otsego County Sheriff’s Office expresó su agradecimiento a todas las agencias involucradas y remarcó el esfuerzo conjunto que permitió la localización y rescate exitoso. Las autoridades confirmaron que la participante no fue identificada públicamente y que su estado general tras el rescate era estable.

