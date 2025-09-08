Estados Unidos

“South Park” sigue arriba en el top 10: series más reproducidas de hoy en Paramount+ Estados Unidos

Con estas historias, Paramount+ busca mantenerse en el gusto de la gente

Por Ricardo Piña

“South Park” lidera el listado
“South Park” lidera el listado de las producciones más vistas en EEUU. (@southpark)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Paramount+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Paramount+ Estados Unidos

1. South Park

South Park continua siendo de
South Park continua siendo de las series favoritas de los estadounidenses. (Paramount+)

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2. NCIS: Tony & Ziva

NCIS: Tony & Ziva, se
NCIS: Tony & Ziva, se meten en el segundo lugar del ranking en Estados Unidos. (Paramount+)

Los exagentes huyen de una peligrosa conspiración mientras aprenden a criar a su hija juntos y a mantenerse con vida.

3. Navy: Investigación criminal

Navy: Investigación criminal, se queda
Navy: Investigación criminal, se queda entre los primeros tres títulos más reproducidos de los usuarios. (Sonja Flemming/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved)

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

4. Dexter

Dexter logra mantenerse en la
Dexter logra mantenerse en la cuarta posición del ranking. (Paramount+)

Serie de suspense que narra la historia de un hombre extraño llamado Dexter Morgan. Cuando era niño, Dexter fue maltratado y abandonado por sus padres, ahora es un exitoso e importante forense patológico.. pero bajo su carismática personalidad, se esconde una terrible verdad. Dexter ha canalizado sus innatas necesidades homicidas en una segunda profesión que guarda celosamente en secreto: buscar, dar caza y asesinar brutalmente a despiadados criminales.

5. Mentes criminales

"Mentes criminales", se mantiene en
"Mentes criminales", se mantiene en el quinto lugar del listado estadounidense. (ABC STUDIOS/CLIFF LIPSON/MATTHEW GRAY GUBLER/JOE MANTEGNA)

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

6. Bob Esponja

Bob Esponja, desciende al sexto
Bob Esponja, desciende al sexto lugar del ranking, pero sigue siendo de los contenidos favoritos de los usuarios. (Paramount+)

Las aventuras de una esponja parlante que trabaja en un restaurante de comida rápida, va a clases de navegación y vive en una piña bajo el mar.

7. Dexter: Resurrección (Dexter: Resurrection)

"Dexter: Resurrección", se mete en
"Dexter: Resurrección", se mete en el séptimo lugar del ranking. (Paramount+)

Dexter Morgan despierta de un coma de diez semanas y, mientras comienza una dolorosa recuperación, se entera de que su hijo Harrison Morgan ha huido a Nueva York. Tanto el padre como el hijo se sienten más cerca de enfrentarse a la oscuridad de la que han intentado escapar.

8. Todos quieren a Raymond

Las mejores producciones en Paramount+
Las mejores producciones en Paramount+ Estados Unidos para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Ray Barone es un periodista deportivo de éxito que vive en Long Island con su mujer Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Frank y Marie, los entrometidos padres de Ray viven al otro lado de la calle y se pasan la vida en casa de su hijo.

9. Big Brother

Las mejores producciones en Paramount+
Las mejores producciones en Paramount+ Estados Unidos para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Un soldado que ahora es profesor usa métodos inusuales para llegar a sus estudiantes pobres, al mismo tiempo que lidia con un emprendedor avaricioso y su banda de matones y el gobierno. (FILMAFFINITY)

10. Star Trek: Strange New Worlds

"Star Trek: Strange New Worlds"
"Star Trek: Strange New Worlds" cierra el listado en el último sitio. (Paramount+)

Precuela de Star Trek: The Original Series, la serie seguirá a la tripulación del USS Enterprise bajo el mando del capitán Christopher Pike. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas disponibles en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las
Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Paramount+)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

