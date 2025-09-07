Estados Unidos

Las últimas previsiones para Nueva York: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Nueva York para este 7 de septiembre:

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Nueva York es de 97% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 13% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21 grados y un mínimo de 14 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos calurosos y lluvias constantes que caen durante todo el año, que se convierten en tormentas durante el verano y nieve en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calientes.

El frío y las lluvias constantes provocan nevadas durante el invierno.

Los meses más helados son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registra entre julio y agosto.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaNueva Yorkestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Clima en Los Ángeles: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Los Ángeles: pronóstico

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

EEUU: las predicciones del tiempo en Houston este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: las predicciones del tiempo

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Miami este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: comenzaron los comicios en PBA

Voto nulo y en blanco: qué diferencia habrá en las elecciones de Buenos Aires 2025

Nieblas y nubosidad variable: el pronóstico del tiempo para PBA en este domingo de elecciones

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones provinciales 2025

Capturaron en Santa Cruz a un hombre que estaba prófugo por presunto abuso de una menor de edad en Chile

INFOBAE AMÉRICA
El mensaje de León XIV

El mensaje de León XIV a los jóvenes en la canonización de Carlo Acutis: “Hagan de su vida una obra maestra”

El grupo terrorista Yihad Islámica lanzó dos cohetes desde Gaza contra Israel

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia un día antes de la votación de censura en su partido

La oleada de bombardeos rusos contra Ucrania dañó el edificio del Gabinete de Ministros en la ciudad de Kiev

Crece la violencia en Santa Cruz de la Sierra: una ola de secuestros y sicariatos sugiere la presencia de mafias internacionales en Bolivia

TELESHOW
Shakira y Antonio de la

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

Alfonso González Lesca habla de su papel en Adulto: “No tuve problema en trabajar con mi viejo, nos entendemos bien”

Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna presentan Verano Trippin, la película sobre una amistad que atravesó la ficción

El divertido baby shower de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: juegos, globos y una tarde de amor