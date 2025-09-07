Estados Unidos

EEUU: las predicciones del tiempo en Houston este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Houston para este domingo:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Houston habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 30 centígrados y una mínima de 22°. La nubosidad será del 89% y por la noche habrá una probabilidad del 11% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se hacen presentes entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaHoustonestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Miami este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Trump utilizará todos sus recursos diplomáticos y militares para evitar que la dictadura de Maduro perfore la seguridad nacional de Estados Unidos

La Casa Blanca montó un cerco contra el régimen caribeño que se estrecharía en los próximos días con la designación de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela como organización terrorista y más sanciones financieras contra otros socios de Maduro

Trump utilizará todos sus recursos

Lotería Powerball: números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería Powerball: números ganadores del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron en Santa Cruz a

Capturaron en Santa Cruz a un hombre que estaba prófugo por presunto abuso de una menor de edad en Chile

Femicidio en Misiones: encontraron la presunta arma que habrían utilizado para asesinar a Marisa Cunha

Nahir Galarza presentó un pedido a la Justicia para tener celular y usar redes sociales desde la cárcel

¿Se puede votar con dni digital? Los documentos válidos para sufragar

Todos los candidatos a diputados y senadores provinciales en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro japonés Shigeru

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia un día antes de la votación de censura en su partido

La oleada de bombardeos rusos contra Ucrania dañó el edificio del Gabinete de Ministros en la ciudad de Kiev

Crece la violencia en Santa Cruz de la Sierra: una ola de secuestros y sicariatos sugiere la presencia de mafias internacionales en Bolivia

Qué es el Pasaje de Drake y por qué es uno de los sitios más peligrosos de la Tierra

“Ganar sin luchar”: cómo sería un bloqueo de China a Taiwán si Xi Jinping decide evitar una invasión a la isla

TELESHOW
Shakira y Antonio de la

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

Alfonso González Lesca habla de su papel en Adulto: “No tuve problema en trabajar con mi viejo, nos entendemos bien”

Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna presentan Verano Trippin, la película sobre una amistad que atravesó la ficción

El divertido baby shower de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: juegos, globos y una tarde de amor