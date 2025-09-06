Estados Unidos

Lotería Mega Millions: ganadores del 5 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada martes y viernes, en los que hay la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Por Rodrigo Gutiérrez González

Para ganar el Mega Millions
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí está la combinación ganadora del último sorteo celebrado por Mega Millions, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: viernes 5 de septiembre de 2025.

Resultado: 6 14 36 58 62 24.

Multipler: -1

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Mega Millions realiza su sorteo
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)

Para jugar Mega Millions tienes que elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué combinación seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se realizaban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

