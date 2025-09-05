Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

La nueva producción de HUNTR/X se vende como pan caliente. Ya lleva 1.998.315 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 1.

2. Tears

Sabrina Carpenter

La melodía de Sabrina Carpenter pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.800.970 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la segunda posición, lo que apunta a que va de salida.

3. Nobody’s Son

Sabrina Carpenter

«Nobody’s Son» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer puesto, con 1.385.085 reproducciones.

4. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 1.377.497 reproducciones.

5. When Did You Get Hot?

Sabrina Carpenter

La canción de Sabrina Carpenter se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.318.382 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. Manchild

Sabrina Carpenter

Un número tan favorable como 1.295.534 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Sabrina Carpenter va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.223.245 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición séptima.

8. back to friends

sombr

«back to friends» se ubica en la octava posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.218.032, lo que marca un hito en la carrera musical de sombr.

9. Go Go Juice

Sabrina Carpenter

«Go Go Juice» de Sabrina Carpenter se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.201.011 reproducciones.

10. My Man on Willpower

Sabrina Carpenter

«My Man on Willpower» de Sabrina Carpenter va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 1.196.719 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.