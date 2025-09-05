Estados Unidos

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos revelará un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el satélite natural que rodea a nuestro planeta en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo con el calendario lunar.

Llamamos calendario lunar al sistema de medición del tiempo basado en los ciclos de la luna, específicamente a las fases que atraviesa durante un periodo aproximado de 29.5 días, que se conoce como mes sinódico. 

A diferencia del calendario solar, que se rige por el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol, el calendario lunar se estructura según las distintas posiciones relativas de la luna, la tierra y el sol, lo que da lugar a las fases lunares: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

Calendario lunar septiembre 2025

Este es el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto creciente viene
Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente y desde el pasado 31 de Agosto de 2025, estamos en la fase de cuarto creciente, esto indica que el satélite natural que rodea nuestro planeta se localiza en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaestados-unidos-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Imágenes satelitales captaron la llegada de una flota de guerra estadounidense frente a las costas de Venezuela

Las capturas muestran la presencia de destructores, submarinos y portahelicópteros estadounidenses a pocos kilómetros de territorio venezolano

Imágenes satelitales captaron la llegada

Un niño de tres años murió tras permanecer en un coche caliente en Utah; su familia lo dejó tras una salida

Las autoridades del condado informaron que el pequeño fue hallado inconsciente fuera de su hogar al regreso de una jornada de compras familiares, y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar

Un niño de tres años

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: el pronóstico

Estados Unidos frena la emisión de Green Cards EB-2 dejando a miles de profesionales en espera

La EB-2 constituye una de las vías principales para que profesionales internacionales y personas con habilidades destacadas puedan vivir y trabajar permanentemente en el país

Estados Unidos frena la emisión

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en San Antonio: temperatura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Opositores exiliados de Nicaragua exigieron

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

Un mural de 4.000 años descubierto en Perú reescribe la historia de las primeras civilizaciones andinas

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”