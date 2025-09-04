Estados Unidos

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de septiembre en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Ricardo Piña

El cielo en San Antonio
El cielo en San Antonio estará parcialmente nublado. (Wikimedia)

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad texana de San Antonio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Por la noche, los residentes
Por la noche, los residentes de San Antonio podrían disfrutar de actividades al aire libe. (Wikimedia)
  • El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius).
  • Habrá un viento del este-sureste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se convertirá en viento del sur después de la medianoche.
  • Por la noche, se espera un clima mayormente despejado y caluroso, con una temperatura máxima cercana a los 100 grados Fahrenheit (aproximadamente 38 grados Celsius).
  • Habrá un viento del sur suroeste de alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán cálidas, creando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 3 de septiembre a las 6:51 pm CDT .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

