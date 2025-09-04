Estados Unidos

MLB: todos los partidos de este 4 de septiembre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

Por Armando Montes

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.

Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.

Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 4 de septiembre

Quiénes juegan hoy 4 de septiembre

Los Angeles Dodger es uno de los equipos que más inverisón ha realizado en las últimas temporadas

Philadelphia Phillies vs Milwaukee Brewers

Hora del Este de EEUU: 16:10

Hora del Centro de EEUU: 15:10

Hora del Oeste de EEUU: 13:10

Estadio: American Family Field

Los Angeles Dodgers vs Pittsburgh Pirates

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: PNC Park

Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 17:35 horas

Hora del Este de EEUU: 19:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:35 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

Chicago White Sox vs Minnesota Twins

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Target Field

New York Yankees vs Houston Astros

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Daikin Park

Los Angeles Angels vs Kansas City Royals

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Kauffman Stadium

Orígenes de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.

