Estados Unidos

El Senado interroga a Stephen Miran con el futuro de la Reserva Federal en la mira

Las preguntas de los legisladores exponen las divisiones políticas sobre el control del banco central, mientras Miran defiende su autonomía frente a las demandas de la administración

Por Ann SaphiryBo Erickson

Guardar
Stephen Miran. REUTERS/Annabelle Gordon
Stephen Miran. REUTERS/Annabelle Gordon

Las cuestiones sobre la independencia de la Reserva Federal ocuparon el centro del escenario el jueves, cuando el asesor económico del presidente Donald Trump, Stephen Miran, testificó ante el Comité Bancario del Senado sobre su nominación para la junta de gobierno del banco central de Estados Unidos.

La audiencia se produce en un momento en que Trump está intensificando sus esfuerzos para ejercer control sobre la Fed, cuya capacidad para gestionar de forma eficaz la inflación se considera, en general, que requiere de libertad de influencia política sobre las decisiones de tasas de interés.

En un movimiento sin precedentes la semana pasada, Trump anunció el despido de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, afirmando que ya estaba sopesando posibles sustitutos.

Cook presentó una demanda, argumentando que su acusación infundada de fraude hipotecario cuando ella era profesora de economía es un pretexto para destituirla de manera ilegal por negarse a bajar las tasas. Cook sigue en la Fed mientras el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal.

Miran respalda la opinión de Trump de que la Fed debe reducir de forma drástica las tasas y el año pasado escribió un artículo en el que defendía las ventajas de permitir al presidente despedir a los gobernadores de la institución a voluntad. En la audiencia dijo repetidas veces que tiene la intención de preservar la independencia de la entidad y tomar decisiones basadas en el análisis y lo que es mejor para la gestión de la economía a largo plazo.

Dicho esto, siempre estoy dispuesto a escuchar opiniones de todas las fuentes posibles (...) para cuestionar mis propias opiniones e interrogarlas”, afirmó.

Los senadores fueron punzantes en sus preguntas.

“¿Es usted una marioneta de Donald Trump?”, preguntó el senador John Kennedy, republicano por Luisiana.

“En absoluto”, respondió Miran.

“Vamos a estar atentos”, dijo Kennedy.

Por su parte, el senador demócrata Andy Kim preguntó a Miran “¿Alguien de la administración le ha pedido que se comprometa, formal o informalmente a votar a favor de bajar los tipos de interés?”, a lo que respondió: “No”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren aseguró sentirse intranquila ante la incorporación de Miran a la Fed, ya que “llevaría un hacha” a la independencia del banco central.

Miran ocuparía el puesto que dejó vacante de forma inesperada el mes pasado la gobernadora Adriana Kugler, con un mandato que termina el 31 de enero. En ese momento, Trump podría volver a nombrarle para un mandato completo de 14 años o elegir a otra persona para el puesto.

(Reuters)

Temas Relacionados

estados unidosreserva federaldonald trumpstephen miran

Últimas Noticias

Sin camas, comida ni ventanas: cinco niños fueron rescatados de un ‘calabozo’ en su propia casa

Las autoridades también confirmaron el arresto de los padres de los cinco menores, quienes no les permitían salir de esa habitación

Sin camas, comida ni ventanas:

Subieron las solicitudes del seguro por desempleo en Estados Unidos

La tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja: 4,2%

Subieron las solicitudes del seguro

Esta reconocida aerolínea anuncia que se retirará permanentemente de un aeropuerto de Estado Unidos

Según las autoridades locales, la salida de la aerolínea reducirá la cantidad de frecuencias disponibles y obligará a los usuarios a optar por otras compañías o vuelos con escalas

Esta reconocida aerolínea anuncia que

EEUU sanciona a empresas chinas por “facilitar” tráfico de opioides sintéticos tras incautación millonaria al Cártel de Sinaloa

La “Operación Hidra” permitió incautar más de 3 toneladas de sustancias con potencial letal para millones de personas, derivó en bloqueos económicos y acusaciones penales contra compañías y representantes asiáticos

EEUU sanciona a empresas chinas

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es un narcoterrorista fugitivo de la Justicia de Estados Unidos”

El secretario de Estado norteamericano arremetió contra el régimen venezolano, defendió el reciente ataque militar contra una embarcación vinculada al narcotráfico y anunció la designación de las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: detuvieron por

Mar del Plata: detuvieron por venta de droga a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Cómo la sincronización entre cerebro y estómago se vincula con más riesgo de ansiedad y depresión

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania solicitó ante la ONU

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”