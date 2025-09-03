Una jueza federal de Estados Unidos revocó los recortes de miles de millones de dólares a la Universidad de Harvard

Estudiantes de Quebec, Canadá, visitan el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 23 de mayo de 2025 (REUTERS/Faith Ninivaggi/Foto de archivo)

Una juez federal de Boston ordenó este miércoles la revocación de los recortes de más de 2.600 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Harvard, lo que supuso una importante victoria para la universidad de la Ivy League en su batalla con la administración Trump.

La jueza federal Allison Burroughs dictaminó que los recortes constituían una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las exigencias de la Casa Blanca de cambiar su gobernanza y sus políticas.

El Gobierno había vinculado la congelación de fondos a Harvard con los retrasos en la lucha contra el antisemitismo en su campus, pero la jueza afirmó que la investigación financiada con fondos federales tenía poca relación con el antisemitismo. “Una revisión del expediente administrativo hace difícil concluir otra cosa que no sea que los demandados utilizaron el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país”, escribió Burroughs.

La sentencia revoca una serie de congelaciones de fondos que más tarde se convirtieron en recortes directos, a medida que la administración Trump intensificaba su lucha con la universidad más rica del país. La administración también ha tratado de impedir que la universidad acoja a estudiantes extranjeros y ha amenazado con revocar su exención fiscal en un enfrentamiento que ha sido seguido de cerca por todo el mundo de la educación superior.

Queda por ver si Harvard recibirá realmente el dinero. Si la sentencia se mantiene, promete reactivar la extensa actividad investigadora de Harvard y cientos de proyectos que perdieron la financiación federal.

Ni la Casa Blanca ni Harvard respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de AP.

Fuera de los tribunales, la administración Trump y los responsables de Harvard han estado discutiendo un posible acuerdo que pondría fin a las investigaciones y permitiría a la universidad recuperar el acceso a la financiación federal. El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que Harvard pague no menos de 500 millones de dólares, pero no se ha materializado ningún acuerdo, a pesar de que la administración ha llegado a acuerdos con Columbia y Brown.

La demanda de Harvard acusaba a la administración Trump de llevar a cabo una campaña de represalias contra la universidad después de que esta rechazara una serie de exigencias en una carta del 11 de abril de un grupo de trabajo federal contra el antisemitismo.

La carta exigía cambios radicales en relación con las protestas en el campus, el ámbito académico y las admisiones. Su objetivo era responder a las acusaciones del Gobierno de que la universidad se había convertido en un semillero del liberalismo y toleraba el acoso antijudío en el campus.

El rector de Harvard, Alan Garber, se comprometió a luchar contra el antisemitismo, pero afirmó que ningún Gobierno “debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar”.

El rector de Harvard, Alan Garber (REUTERS)

Los funcionarios de Trump decidieron congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones para investigación el mismo día en que Harvard rechazó las exigencias de la administración. La secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró en mayo que Harvard ya no podría optar a nuevas subvenciones y, semanas más tarde, la administración comenzó a cancelar los contratos con Harvard.

Mientras Harvard luchaba contra la congelación de fondos en los tribunales, las agencias individuales comenzaron a enviar cartas anunciando que las subvenciones para investigación congeladas se cancelaban en virtud de una cláusula que permitía suprimir las subvenciones si ya no se ajustaban a las políticas gubernamentales. Harvard ha tomado medidas para autofinanciar parte de su investigación, pero ha advertido de que no puede absorber el costo total de los recortes federales.

La orden del juez revoca todas las congelaciones y recortes de fondos federales a Harvard desde el 14 de abril, y prohíbe al gobierno futuros recortes que violen los derechos constitucionales de Harvard o contravengan la ley federal.

Burroughs se puso del lado del argumento de la universidad de que los recortes equivalían a una represalia que violaba sus derechos de la Primera Enmienda y que el gobierno imponía condiciones inconstitucionales al dinero federal de Harvard.

“En lo que respecta a este caso, es importante reconocer y recordar que si hoy en día se puede restringir la libertad de expresión en nombre del pueblo judío, entonces, con la misma facilidad, se puede restringir la libertad de expresión de los judíos (y de cualquier otra persona) cuando cambie el rumbo de los vientos políticos”, escribió el juez.

Burroughs también estuvo de acuerdo con la afirmación de Harvard de que el Gobierno no siguió los pasos prescritos por el Congreso para recortar los fondos federales en virtud del título VI de la Ley de Educación Superior, una ley federal que prohíbe la discriminación en la educación.

La administración Trump negó que los recortes se hicieran como represalia, alegando que las subvenciones estaban siendo revisadas incluso antes de que se enviara la carta de demanda en abril. Argumenta que el Gobierno tiene amplia discreción para cancelar contratos por razones políticas.

“La política de los Estados Unidos bajo la administración Trump es no financiar a las instituciones que no abordan adecuadamente el antisemitismo en sus programas”, afirmó en los documentos judiciales.

En otra demanda presentada por Harvard, Burroughs bloqueó anteriormente los esfuerzos de la administración Trump para impedir que la universidad acogiera a estudiantes internacionales. Trump había dicho que la administración apelaría si ella fallaba a favor de Harvard en la disputa sobre su financiación federal.

(AP)