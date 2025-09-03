Un ingeniero de Microsoft murió a los 35 años en su oficina de Mountain View; su familia lanzó una advertencia

Un ingeniero de software de Microsoft fue hallado muerto en las instalaciones de la empresa. (Europa Press)

Pratik Pandey, ingeniero de software de 35 años, fue hallado muerto en las instalaciones de Microsoft en Mountain View, California, la madrugada del 20 de agosto. Pandey había ingresado al campus la noche anterior y su cuerpo fue encontrado por las autoridades alrededor de las 2 a.m. de acuerdo con un familiar.

La policía de Mountain View respondió al reporte y confirmó que no se observaron indicios de actividad sospechosa ni comportamiento fuera de lo común en el lugar, y que la investigación no se mantiene como un caso criminal. La causa del fallecimiento continúa pendiente de confirmación de acuerdo con la oficina forense del condado de Santa Clara; sin embargo, de acuerdo con el líder comunitario Satish Chandra, Pandey habría sufrido un infarto, aunque el informe oficial no ha sido publicado aún, mencionó el Palo Alto Daily Post.

Recientemente, familiares y allegados han colaborado en gestiones para repatriar el cuerpo a India, donde residen los padres de Pandey, mientras en la comunidad se organizaron servicios conmemorativos en el área de la Bahía de San Francisco.

Trayectoria y actividades laborales de Pratik Pandey

De acuerdo con declaraciones de su familia, Pandey pasaba largas jornadas en su trabajo. (Instagram: @pratikproths04)

Pratik Pandey inició su vínculo con Microsoft en julio de 2020, según su perfil de LinkedIn. Desarrollaba labores en el equipo de Microsoft Fabric, una plataforma para análisis de datos que compite con empresas como Snowflake Inc. Dentro de la estructura organizacional, Pandey reportaba al vicepresidente ejecutivo responsable del área de cloud y AI, Scott Guthrie, de acuerdo con Bloomberg.

Antes de llegar a Microsoft, Pandey trabajó en firmas como Apple Inc., Illumina y Walmart Labs. Arribó a Estados Unidos desde India a inicios de la década pasada para completar una maestría en la Universidad Estatal de San José (San Jose State University).

Familiares confirmaron a People que Pandey era conocido por permanecer en la oficina hasta altas horas de la noche y que había reportado episodios recientes de estrés, aunque no padecía dolencias médicas previas conocidas. Su tío, Manoj Pandey, señaló que Pratik llegó a las oficinas de Microsoft poco antes de las 8 p.m. del 19 de agosto y fue encontrado en un patio interno del campus, donde realizaba labores nocturnas de manera habitual.

Reacciones de la familia y la compañía

Los familiares y amigos de Pratik lo describieron como un hombre alegre y bondadoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Microsoft declinó realizar declaraciones sobre el fallecimiento. Miembros de la familia Pandey y allegados expresaron mensajes y recuerdos a través de redes sociales desde que se conoció la noticia. En un comunicado sobre los servicios conmemorativos, familiares describieron a Pandey como una “persona alegre, amante del futbol, buen hijo y amigo”.

El tío del fallecido, Manoj Pandey, advirtió en conversaciones con el Palo Alto Daily Post sobre la importancia de que compañías tecnológicas brinden balance laboral y apoyo para gestionar el estrés. Añadió que este tipo de acciones podría ayudar a evitar tragedias similares.

La investigación oficial sobre las causas del deceso sigue abierta y a la espera de los resultados del examen médico, confirmaron las autoridades. La familia continúa coordinando la repatriación del ingeniero a India y ha recibido numerosas manifestaciones de solidaridad de la comunidad tecnológica y académica del área de la Bahía.