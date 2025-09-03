Estados Unidos

Clima para Los Ángeles hoy miércoles 3 de septiembre 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Los Ángeles es la ciudad
Los Ángeles es la ciudad más grande del estado de California y la segunda más poblada de los Estados Unidos. (WikiCommons)

Antes de partir a tu destino, lee el pronóstico del clima para Los Ángeles para las próximas horas en este miércoles 3 de septiembre.

  • La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados.
  • El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 8.
  • La previsión de lluvias será del 10%, con una nubosidad del 11%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.
  • Las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.
Con su característico cielo azul, Los Ángeles ofrece condiciones ideales para actividades al aire libre casi todo el año,

Cuál es el mes más lluvioso en Los Ángeles

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo cotidiano en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

Cómo es el clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

El crucero más grande de la historia inicia operaciones mientras la industria espera 19 millones de viajeros

La nueva embarcación zarpó desde Florida el 1 de septiembre, en medio de una demanda mundial que supera los niveles previos a la pandemia

El crucero más grande de

El regreso de la rana de patas amarillas: un hito en la conservación californiana

Más de 350 ranas de patas amarillas de montaña volvieron a nadar en Bluff Lake, sur de California, tras 74 años de ausencia, en un esfuerzo impulsado por una colaboración histórica para salvar a esta especie en peligro

El regreso de la rana

El volcán Kilauea en Hawái sorprende con erupción y fuentes de lava de 150 metros

La actividad comenzó durante la madrugada del 2 de septiembre dentro del cráter Halemaʻumaʻu y fue confirmada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mantiene vigilancia sobre la emisión de gases

El volcán Kilauea en Hawái

Clima en Nueva York: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: conoce

La ofensiva de Trump contra los carteles de la droga para fortalecer la seguridad de Estados Unidos puso en jaque a la dictadura de Maduro

La administración republicana utilizará todo su potencial bélico para evitar que el regimen venezolano preserve su maquinaria criminal

La ofensiva de Trump contra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron un agujero negro supermasivo

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

TELESHOW
La provocativa frase de Mauro

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad