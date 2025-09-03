Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 62 grados Fahrenheit (16 grados Celsius). El viento soplará desde el sur a aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora).

Clima por la noche

Habrá una posibilidad de lluvias entre las 2 p.m. y las 5 p.m. y luego una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 5 p.m. Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 85°F (29°C). El viento del sur soplará a 7 a 13 mph (11 a 21 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 mph (39 km/h). La probabilidad de precipitación es del 40%. Esta noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán inestables, con un aumento en la posibilidad de tormentas.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 2 sep 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

