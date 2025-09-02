Estados Unidos

Se hizo pasar por invitado, robó 100.000 dólares en una boda y desapareció: ahora ofrecen recompensa por su captura

El responsable aprovechó la celebración para mezclarse entre los asistentes y sustraer el dinero y los obsequios destinados a los novios, lo que derivó en una investigación policial y el llamado de la pareja para obtener datos que permitan dar con su paradero

Por Alejandra Villalobos

Guardar
Las cámaras de seguridad jugaron
Las cámaras de seguridad jugaron un papel clave aportando pruebas sobre el responsable del delito. (Crédito: Glendale Police Department)

La boda soñada de George y Nadeen Farahat se transformó en un episodio inesperado el pasado fin de semana, cuando un hombre no identificado logró sustraer, en plena celebración, una caja con regalos y dinero en efectivo destinada a los recién casados, con un valor estimado entre 80.000 y 100.000 dólares. El incidente ocurrió durante la recepción celebrada en los salones del Renaissance Banquet en Glendale, California, justo cuando novios e invitados compartían el inicio de una nueva vida juntos, según informaron en PEOPLE.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del recinto permitieron reconstruir parte de los hechos. El hombre, que vestía un traje formal y aparentaba ser un invitado más, estuvo presente en el evento por cerca de hora y media. Durante este lapso, utilizó los servicios sanitarios, se desplazó con naturalidad entre los asistentes, e incluso pidió una bebida en el bar del lugar, información que recogió el canal ABC 7 y fue difundida por PEOPLE.

La atmósfera festiva se rompió abruptamente cuando se descubrió que la caja con los sobres y regalos había desaparecido. “En cuanto nos dimos cuenta de lo ocurrido, la música se apagó, todo se detuvo de inmediato”, relató Nadeen Farahat en diálogo con ABC 7, en declaraciones citadas por PEOPLE. Según la pareja, en su cultura es tradición entregar efectivo o cheques como obsequio para los recién casados, por lo que la caja contenía la totalidad de los regalos económicos recaudados esa noche.

El ladrón estuvo mezclado entre los invitados y planeó el golpe cuidadosamente

El ladrón no solo pasó inadvertido durante largo tiempo, sino que eligió el momento exacto para ejecutar el robo mientras todos bailaban y celebraban. Los registros de video muestran cómo observaba de cerca la pista de baile y los movimientos tanto de la familia como de los invitados. Luego, tomó la caja y se dirigió hacia una salida secundaria, donde un vehículo ya lo esperaba para emprender la huida. “Es aterrador ver que un extraño estuvo presente en un evento tan privado e íntimo”, narró la novia, todavía conmocionada por el robo, en conversación con ABC 7.

El esposo, George Farahat, afirmó a KTLA —según lo difundido por PEOPLE— que la fiesta había sido “maravillosa hasta que sucedió el incidente”. Recalcó que la mayor parte de los invitados contribuyó con donaciones en efectivo o cheques, lo que hacía aún mayor el impacto de la pérdida. El cálculo preliminar, dado a conocer por la propia pareja, señala que el valor de los regalos robados oscila entre 80.000 y 100.000 dólares.

El salón Renaissance Banquet fue
El salón Renaissance Banquet fue el escenario de un evento nupcial que terminó siendo noticia. (Crédito: Google Maps)

La investigación se centra en las cámaras de seguridad y la colaboración ciudadana

Tras la denuncia, la Policía de Glendale abrió una investigación utilizando las imágenes captadas por las cámaras y el testimonio de asistentes. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la identificación del sospechoso o del vehículo utilizado en el escape, informó PEOPLE. Como parte de los esfuerzos para dar con el responsable, George y Nadeen Farahat ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares a quien aporte información relevante para la captura del autor del robo.

La novia describió el momento posterior al hecho como uno de profunda tristeza y desconcierto. “Me senté en la pista de baile, llorando, rodeada de mis amigos y primas”, recordó Nadeen a ABC 7, citada en PEOPLE. Las circunstancias llevaron a que el ambiente festivo diera paso a la preocupación y al apoyo solidario de los invitados, quienes permanecieron cerca de la pareja hasta el cierre del evento.

La pareja decide enfocarse en el valor familiar y en el significado de la celebración pese al robo

A pesar de la magnitud del robo sufrido, los Farahat optaron por valorar los momentos de celebración y unidad familiar. “Intentamos concentrarnos en lo positivo de ese día. Tuvimos una ceremonia preciosa en nuestra iglesia y una fiesta realmente divertida con nuestros familiares y amigos”, expresó George en sus declaraciones a KTLA, reproducidas por PEOPLE. Por su parte, Nadeen enfrentó la situación con entereza: “Alguien me dijo que si llueve en tu boda significa que lo mejor está por venir. Vamos a pensar de esa manera, estamos realmente agradecidos”.

La Policía de Glendale continúa con las diligencias y no ha entregado declaraciones públicas sobre avances en este caso hasta ahora, según citó PEOPLE. Mientras tanto, la historia de los Farahat se ha viralizado en medios locales y nacionales, generando muestras de apoyo, solidaridad y también advertencias sobre los riesgos de seguridad en este tipo de eventos privados.

Temas Relacionados

CaliforniarobobodaregalosinvestigaciónEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 3 de septiembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del clima en Seattle:

Caída desde balcón causó la muerte de un estudiante de primer año en Utah, según informes oficiales

El incidente ocurrió en una residencia universitaria pocos días después del inicio del ciclo académico y llevó a la comunidad educativa a desplegar recursos de apoyo emocional para estudiantes y personal tras conocerse el fallecimiento del joven

Caída desde balcón causó la

El ICE empezaría a emplear un potente software israelí que puede intervenir teléfonos y aplicaciones

Se trata de un sistema de vigilancia digital que permite el rastreo de ubicaciones, la extracción de archivos y escuchar de manera remota a través del teléfono móvil intervenido

El ICE empezaría a emplear

La Justicia de Estados Unidos determinó que Google puede conservar el navegador Chrome

Un juez federal impuso medidas destinadas a reparar la competencia en las búsquedas en línea

La Justicia de Estados Unidos

Ranking Disney+ Estados Unidos: “Thunderbolts” lidera las mejores producciones para engancharse desde hoy

El extenso catálogo de esta plataforma de streaming reúne historias que han conseguido captar la atención sostenida de los espectadores

Ranking Disney+ Estados Unidos: “Thunderbolts”
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición avanza en Diputados

La oposición avanza en Diputados con las investigaciones de las coimas en la ANDIS, el fentanilo y $Libra

Por un conflicto gremial, se paralizó el alto horno de la planta de Ternium en San Nicolás

El gobierno de Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad para el cierre de campaña de Milei en Moreno

Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA el primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia

La Corte Suprema confirmó la condena de la organizadora de varios atentados contra jueces en nombre de Los Monos

INFOBAE AMÉRICA
Quién es José Gregorio Noriega,

Quién es José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó a la Argentina

3I/ATLAS y su paso por el sistema solar: cómo este cometa podría cambiar lo conocido sobre el universo

República Dominicana declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista

Ante la amenaza rusa, Reino Unido negocia la construcción de fragatas para Dinamarca y Suecia

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

TELESHOW
La gran felicidad de Lizardo

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja