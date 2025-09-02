“HUNTR/X” domina el ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Una vez más, HUNTR/X, va a la cabeza de las canciones más reproducidas en Apple en EEUU. (Netflix via AP)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

"Las guerreras k-pop" y su éxito "Golden", encabezan el listado. (Netflix)

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Tears

Sabrina Carpenter

"Tears", de Sabrina Carpenter, se mete en el segundo lugar del ranking. (Island Records via AP)

Lo más nuevo de Sabrina Carpenter, Tears, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

"Saja Boys", colocan en el tercer sitio su canción "Soda Pop. (Netflix)

Soda Pop se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Manchild

Sabrina Carpenter

"Manchild" de Sabrina Carpenter ocupa la cuarta posición del top 10. (REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY)

El sencillo más reciente de Sabrina Carpenter ya se vislumbra como un nuevo clásico. Manchild entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

"Wath I Want", de Morgan Wallen y Tate McRae se mete en la quinta posición del listado. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

What I Want, interpretado por Morgan Wallen y Tate McRae, se mantiene en el quinto lugar de la lista.

6. Your Idol

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

"Your Idol", de Saja Boys, desciende al sexto sitio del top. (Netflix)

Your Idol se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast.

7. wgft (feat. Burna Boy)

Gunna

"wgft" del rapero estadounidense Gunna, se mete en la séptima posición del listado. (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports/USA TODAY Sports via Reuters)

wgft (feat. Burna Boy) de Gunna sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

8. My Man on Willpower

Sabrina Carpenter

"My Man on Willpower" de Sabrina Carpenter ocupa la octava posici+on del listado de Apple en EEUU. (Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

Cosechar éxitos es sinónimo de Sabrina Carpenter. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada My Man on Willpower, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. How It’s Done

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

En el noveno sitio encontramos nuevamente a HUNTR/X, con su canción "How It’s Done". (Netflix)

Con una diferencia positiva de 1, How It’s Done de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. I’m The Problem

Morgan Wallen

Morgan Wallen cierra el ranking en la última posición con su éxito "I´m the problem". (REUTERS/Seth Herald)

I’m The Problem de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 13 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.