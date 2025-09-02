“HUNTR/X” domina el ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.
Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.
Lista de lo más escuchado
1. Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.
2. Tears
Sabrina Carpenter
Lo más nuevo de Sabrina Carpenter, Tears, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?
3. Soda Pop
Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast
Soda Pop se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
4. Manchild
Sabrina Carpenter
El sencillo más reciente de Sabrina Carpenter ya se vislumbra como un nuevo clásico. Manchild entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
5. What I Want
Morgan Wallen y Tate McRae
What I Want, interpretado por Morgan Wallen y Tate McRae, se mantiene en el quinto lugar de la lista.
6. Your Idol
Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast
Your Idol se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast.
7. wgft (feat. Burna Boy)
Gunna
wgft (feat. Burna Boy) de Gunna sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.
8. My Man on Willpower
Sabrina Carpenter
Cosechar éxitos es sinónimo de Sabrina Carpenter. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada My Man on Willpower, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?
9. How It’s Done
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
Con una diferencia positiva de 1, How It’s Done de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?
10. I’m The Problem
Morgan Wallen
I’m The Problem de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 13 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.
¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?
Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.
Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a internet para procesar las canciones en tiempo real.
Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.
Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.
Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.
Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.