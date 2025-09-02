Estados Unidos

La Justicia de Estados Unidos determinó que Google puede conservar el navegador Chrome

Un juez federal impuso medidas destinadas a reparar la competencia en las búsquedas en línea

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes la demanda del gobierno estadounidense de que Google venda su navegador web Chrome como parte de un caso antimonopolio, pero impuso medidas destinadas a reparar la competencia en las búsquedas en línea.

Google, filial de Alphabet, deberá compartir datos clave con competidores y no podrá suscribir acuerdos exclusivos para la distribución de su buscador, según dictaminó el martes el juez federal Amit Mehta en Washington.

El juez Mehta estableció que Google tendrá que proporcionar a rivales calificados acceso a datos de su índice de búsqueda y a información sobre la interacción de usuarios. Estos datos —acumulados a partir de billones de consultas— han sido determinantes para que la empresa optimice la calidad de sus resultados, detallaron documentos judiciales. El ejecutivo principal de Google, Sundar Pichai, expresó inquietud durante el proceso judicial, señalando que este intercambio podría facilitar que los competidores realicen ingeniería inversa sobre la tecnología de la empresa, indicó Reuters. Google anunció que prevé apelar la decisión, lo que podría retrasar la aplicación efectiva de las medidas por varios años.

Al mismo tiempo, la sentencia prohíbe a Google mantener cualquier contrato exclusivo que restrinja la preinstalación de productos de competidores en dispositivos nuevos. Quedan afectados acuerdos de distribución con compañías como Samsung Electronics, Motorola, AT&T y Verizon, bajo los cuales Google pagaba sumas multimillonarias anualmente para asegurar un lugar privilegiado como buscador predeterminado en teléfonos y computadoras, de acuerdo con datos presentados en el juicio. El objetivo es evitar que la empresa utilice estas alianzas para obstaculizar el acceso a alternativas en buscadores, asistentes de voz y aplicaciones de inteligencia artificial generativa, precisó el tribunal.

El Departamento de Justicia estadounidense había solicitado que Google se deshiciera de activos clave como el navegador Chrome y el sistema operativo Android, argumentando que su integración limitaba la competencia. Sin embargo, el juez Mehta desestimó esta petición, calificando una desinversión forzosa como una medida excesiva y potencialmente riesgosa para usuarios y socios de distribución. El fallo tampoco impide que Google continue realizando pagos a sus socios por la preinstalación de aplicaciones, siempre que no establezca exclusividades, lo que permitirá que se sigan instalando productos rivales en los mismos dispositivos.

El caso, resultado de una investigación de casi cinco años, se centró especialmente en los acuerdos entre Google y Apple, empresa que recibe alrededor de 20.000 millones de dólares anuales por establecer a Google como el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos, según registros judiciales. Tras conocerse la sentencia, las acciones de Alphabet aumentaron un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, mientras que las de Apple subieron más de un 3%.

El juez Mehta reconoció en su fallo el impacto que la inteligencia artificial genera en el sector de búsquedas y remarcó que productos como ChatGPT, Perplexity y Claude ya han diversificado la forma en que millones de usuarios acceden a la información.

Las nuevas normas comenzarán a aplicarse 60 días después de que se registre el fallo definitivo y estarán sujetas a la supervisión de un comité técnico independiente.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)

