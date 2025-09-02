Estados Unidos

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 56 grados Fahrenheit (13 grados Celsius). Habrá un viento tranquilo.

Clima por la noche

Esta noche, se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius). El viento será tranquilo, volviéndose del sur alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 1 de sep 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en Texas: el pronóstico

Un estudio reveló una caída histórica en la actividad sexual en Estados Unidos

Solo el 37% de las personas de entre 18 y 64 años reportó haber tenido sexo al menos una vez por semana, una cifra notablemente inferior al 55% registrado en 1990

Un estudio reveló una caída

“South Park”, continúa a la cabeza del top 10 de series para ver en Paramount+ Estados Unidos

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

“South Park”, continúa a la

Meteorólogos vigilan la posible formación de la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico

Los expertos mantienen bajo vigilancia el sistema surgido cerca del continente africano, cuyas probabilidades de intensificarse aumentan de forma constante

Meteorólogos vigilan la posible formación

“Katrina: Contra viento y marea” encabeza el ranking de Netflix en EEUU: las series más vistas del momento

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

“Katrina: Contra viento y marea”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una farmacia trucha tenía dos

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

Advierten sobre un factor de riesgo clave para el desarrollo de arritmias a partir de los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Comienza la fase final del

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

TELESHOW
Mauricio D’Alessandro puso en dudas

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”