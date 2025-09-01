Estados Unidos

Este es el top 10 de series en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Por Infobae Noticias

Con su variedad de títulos
Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Paramount+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

3. Dexter: Resurrección (Dexter: Resurrection)

Dexter Morgan despierta de un coma de diez semanas y, mientras comienza una dolorosa recuperación, se entera de que su hijo Harrison Morgan ha huido a Nueva York. Tanto el padre como el hijo se sienten más cerca de enfrentarse a la oscuridad de la que han intentado escapar.

4. Dexter

Serie de suspense que narra la historia de un hombre extraño llamado Dexter Morgan. Cuando era niño, Dexter fue maltratado y abandonado por sus padres, ahora es un exitoso e importante forense patológico.. pero bajo su carismática personalidad, se esconde una terrible verdad. Dexter ha canalizado sus innatas necesidades homicidas en una segunda profesión que guarda celosamente en secreto: buscar, dar caza y asesinar brutalmente a despiadados criminales.

5. Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

6. Bob Esponja

Las aventuras de una esponja parlante que trabaja en un restaurante de comida rápida, va a clases de navegación y vive en una piña bajo el mar.

7. Star Trek: Strange New Worlds

Precuela de Star Trek: The Original Series, la serie seguirá a la tripulación del USS Enterprise bajo el mando del capitán Christopher Pike. (FILMAFFINITY)

8. Todo el mundo quiere a Raymond

Ray Barone es un periodista deportivo de éxito que vive en Long Island con su mujer Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Frank y Marie, los entrometidos padres de Ray viven al otro lado de la calle y se pasan la vida en casa de su hijo.

9. Big Brother

Un soldado que ahora es profesor usa métodos inusuales para llegar a sus estudiantes pobres, al mismo tiempo que lidia con un emprendedor avaricioso y su banda de matones y el gobierno. (FILMAFFINITY)

10. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas disponibles en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las
Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

