Texas: Previsión del clima de mañana en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 74 grados Fahrenheit (23 grados Celsius).El viento del este será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la tarde. La probabilidad de precipitación será del 70%.Se anticipan nuevas cantidades de lluvia entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm), con cantidades más altas posibles en tormentas eléctricas.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se prevén lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica antes de la 1 p.m., luego habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 87°F (31°C). El viento será tranquilo, cambiando a del norte-noreste alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 60%. Esta noche, se espera que continúen las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas, con temperaturas que descenderán a alrededor de 70°F (21°C).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 30 de agosto, 6:51 p.m. CDT .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

