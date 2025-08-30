¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Estados Unidos

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más populares en Netflix Estados Unidos. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

2. Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

4. Agentes 355

Thriller de espionaje -ideado y producido por Jessica Chastain- sobre cinco mujeres que se unen, superando sus rencillas y conflictos personales, para usar sus respectivos talentos y experiencia con un objetivo: intentar evitar que una poderosa organización adquiera un arma que empuje al tambaleante mundo al caos total. En el camino, estas mujeres se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo cuyo nombre en clave es "355", nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana.

5. ¿La verdad sobre Jussie Smollett? (The Truth About Jussie Smollett?)

¿Delito de odio o farsa? Los espectadores podrán juzgar quién dice la verdad sobre el caso de Jussie Smollett a través de una entrevista con él y conversaciones con policías, abogados e investigadores que aportan nuevas pruebas.

6. Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

7. Caerás (Fall for Me)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

8. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

9. Gru 2. Mi villano favorito

Los directores Pierre Coffin y Chris Renaud vuelven a trabajar juntos para traernos la esperada secuela de 'Gru. Mi villano favorito'. La película de animación de los estudios Universal, giraba en torno a una apacible y colorida población en la que vivía el malvado Gru (voz original de Steve Carell, 'Crazy, Stupid, Love'). Ayudado por su batallón de Minions, unos pequeños seres de color amarillo, intentaron robar la Luna, aunque no todo acabó como esperaban. Tres niñas curiosas y algo traviesas se cruzaron en su camino, entorpeciéndole todos sus planes y conviertiendo su objetivo en una alocada hazaña interestelar. Ahora, 'Gru, mi villano favorito 2', narra una nueva aventura en la que Gru volverá a estar acompañado de simpáticos humanoides.

10. Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)

Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Cuarta entrega de 'Gru, mi villano favorito'.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.