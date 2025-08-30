Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá un 40 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius).

El viento del este será de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la noche.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas y luego es probable que se presenten lluvias y posiblemente una tormenta después de la 1 p.m.

Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 88°F (31°C). El viento será tranquilo, cambiando a noreste alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 60%.

Esta noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán inestables, con la posibilidad de más lluvias y tormentas.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 29 de agosto, 6:51 p.m. CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.