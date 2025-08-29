El premio mayor de la lotería del Powerball llegó a 950 millones de dólares

El premio mayor de Powerball alcanza los 950 millones de dólares, el sexto más alto en la historia del sorteo. (REUTERS/Mike Blake)

El premio mayor de la Powerball continúa acaparando la atención en Estados Unidos al elevarse a 950 millones de dólares, lo que lo convierte en el sexto premio más alto en la historia del popular sorteo.

Ningún jugador acertó la combinación ganadora durante el sorteo realizado el miércoles 27 de agosto por la noche, lo que incrementa la expectativa frente al sorteo programado para el próximo sábado. La racha sin ganador comenzó en mayo y ya suma más de doce semanas sin que alguien logre quedarse con el gran premio.

El sorteo del miércoles arrojó los siguientes números ganadores: 9, 12, 22, 41, 61 y el Powerball rojo 25. Para el próximo sorteo, quien resulte afortunado podrá elegir entre cobrar la totalidad del premio en pagos anuales —iniciando con una suma inmediata y 29 pagos adicionales, que aumentan cada año un 5%— o tomar un pago único en efectivo de 428,9 millones de dólares antes de impuestos.

Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Lotería del estado de Iowa, subrayó en un comunicado difundido por ABC News el impacto del pozo acumulado: “Estados Unidos ha dicho alto y claro: está lista para jugar por un premio Powerball masivo”.

La venta de boletos de Powerball se duplicó en los últimos días debido al pozo acumulado. (REUTERS/Nathan Howard)

La venta de boletos experimentó un alza notable durante la última semana, “los boletos de Powerball se han duplicado en los últimos días, a medida que más jugadores se suman con la esperanza de ganar el gran premio y, así, aportan también a buenas causas en sus comunidades”, declaró Strawn.

En la última jugada, seis boletos obtuvieron un premio de un millón de dólares o más tras acertar los cinco números blancos. Desde mayo, cuando un jugador de California se llevó 204,5 millones de dólares, otros 56 boletos han superado el millón de dólares y 558 jugadores ganaron premios superiores a 50.000 dólares.

Este bote de 950 millones de dólares se sitúa entre los más altos en la historia de Powerball, solo superado por récords como los 2.040 millones de dólares adjudicados en California en noviembre de 2022, 1.765 millones también en California el pasado octubre, y 1.586 millones que se distribuyeron entre ganadores de California, Florida y Tennessee en enero de 2016. Otro pozo destacado fueron los 1.326 millones obtenidos en Oregon este año.

El sorteo de Powerball se realiza en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. (AP Foto/Wilfredo Lee)

Así funcional la Powerball

Las reglas del sorteo establecen que cada boleto cuesta 2 dólares y se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Más de la mitad de los ingresos obtenidos por la venta de boletos permanece en el estado o territorio donde se comercializa el billete. Desde su lanzamiento en 1992, Powerball ha contribuido con más de 36.000 millones de dólares a causas estatales, recalca el reporte de ABC News.

Los sorteos de Powerball se efectúan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, siempre a las 11:00 p.m., hora del Este. Las probabilidades de ganar el premio mayor se calculan en una entre 292,2 millones. El ganador deberá decidir si opta por la suma global antes de impuestos o por el pago anual, decisión que incide de manera directa en la cantidad neta a recibir.

El último gran ganador de Powerball fue registrado en California el 31 de mayo, ocasión en la que un solo billete reclamó 204,5 millones de dólares. “Las posibilidades son mínimas, pero la oportunidad de cambiar la vida se mantiene”, afirma el sitio oficial de Powerball.